Vụ kẹo rau củ: Hằng 'Du Mục', Quang Linh Vlogs cúi đầu xin lỗi

Theo VietNamNet đưa tin, chiều 14/3, Công ty CER đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về vụ việc trên với sự có mặt của Quang Linh Vlogs và Hằng "Du Mục" và ông Nguyễn Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER.

Trong văn bản phát ra tại buổi gặp, đại diện Công ty CER gửi lời xin lỗi "vì những sai sót không đáng có dẫn đến thông tin sai lệch ảnh hưởng tới mọi người". Đơn vị này cho rằng "những vấn đề này đến từ sự non trẻ, thiếu va vấp, ít kinh nghiệm”.

Hằng 'Du Mục', Quang Linh Vlogs cúi đầu xin lỗi vụ quảng cáo kẹo rau

"Chúng tôi không biết mọi việc lại như vậy", ông Nguyễn Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER, cho hay. Từ đó, với từng cá nhân "sẽ điều chỉnh hành vi, nâng cao kỹ năng để hoàn thiện bản thân", phía công ty sẽ "rà soát lại quy trình hoạt động kinh doanh để mọi thứ chỉn chu và chuyên nghiệp hơn, tránh tối đa gặp những lỗi tương tự".

Về phát ngôn “một viên kẹo bằng đĩa rau”, Quang Linh Vlogs cho biết “bản thân chưa từng nói ăn kẹo thay thế được rau trên nền tảng mạng xã hội”. Ông Linh khẳng định sản phẩm không thay thế được rau mà chỉ là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đồng thời xin lỗi phát ngôn gây nhiều hiểu nhầm trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER cho biết, sản phẩm kẹo rau củ có nguồn nguyên liệu từ các vùng trên cả nước có đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Ông Linh cho biết rau củ quả được thu mua từ vùng nguyên liệu ở Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận, trải qua quy trình kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng từ nhân viên nhà máy Asia Life.

Ông Linh cũng cho biết “nếu khách hàng từng mua Kera mong muốn hoàn tiền, trả hàng, công ty sẵn lòng thực hiện việc này”.

Sản phẩm kẹo rau củ Kera được quảng cáo "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau" gây bức xúc dư luận do không chính xác.

Kẹo rau củ Kera là sản phẩm do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER - địa chỉ 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM) công bố, sản xuất tại Công ty cổ phần Asia Life (địa chỉ số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).



Công ty CER có nhiều người tham gia góp cổ phần, trong đó có Quang Linh Vlogs và Hằng "Du Mục".



