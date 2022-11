Xác lập nhiều kỷ lục mới tại Vietnam Motor Show 2022

au 2 năm ngừng tổ chức do dịch bệnh Covid-19, Vietnam Motor Show 2022 đã trở lại đặc sắc hơn, mang đến sự sôi động cho thị trường ô tô. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban tổ chức và các thương hiệu tham gia, cùng sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía công chúng, triển lãm năm nay đã diễn ra thành công, xác lập nên những kỷ lục mới trong lịch sử tổ chức triển lãm ô tô Việt Nam.

Nhiều kỷ lục mới được xác lập tại Vietnam Motor Show 2022.

Theo Ban tổ chức, sau 5 ngày chính thức mở cửa cho khách tham quan, Vietnam Motor Show 2022 đã đón nhận gần 236,939 lượt khách hàng từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác đến tham quan. Đặc biệt, trong hai ngày cuối tuần, ngay trước thời điểm triển lãm chỉ còn 15 - 20 phút là đóng cửa, vẫn có rất nhiều vị khách xếp hàng để vào tham quan triển lãm.

Cũng theo thống kê trong 5 ngày diễn ra triển lãm, đã có gần 2.000 xe được bán và hàng nghìn đơn đặt hàng cho các mẫu xe sắp được chào bán đang được giới thiệu tại triển lãm. Đây là một minh chứng cho thấy nhu cầu, sự quan tâm của người tiêu dùng cũng như toàn cảnh thị trường Việt Nam vẫn còn khá nhiều tiềm năng.

Bên cạnh việc triển lãm có quy mô trưng bày lên đến 40.000m2, Vietnam Motor Show 2022 cũng xác lập kỷ lục với số lượng tin tức lan toả lớn nhất trong thời gian tổ chức, khi có đến hơn 1.500 tin, bài và hơn 600.000 lượt tương tác; hơn 300 hãng truyền thông và kênh tin tức tham gia thông tin về sự kiện.

Vietnam Motor Show 2022 có sự tham dự của 14 thương hiệu gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Mỗi thương hiệu đã đem đến cho người tiêu dùng những mẫu xe nổi bật, độc đáo cùng những trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn nhất, đặc biệt là các mẫu xe điện, xe hybrid với các công nghệ thân thiện với môi trường, cập nhật xu hướng thế giới, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Hơn 120 mẫu xe được trưng bày và giới thiệu tại triển lãm. Ngoài những mẫu xe đang được ưa chuộng trên thị trường của 14 hãng xe tham gia triển lãm, một điểm nhấn khác tại Vietnam Motor Show năm nay là các hoạt động ra mắt các mẫu xe mới, mẫu xe concept và các dòng sản phẩm điện hóa, thể hiện rõ sự cập nhật xu thế của các nhà sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam so với xu hướng toàn cầu, có thể kể tới như Audi e-tron 50 SUV quattro, Morgan Plus Six, Honda Civic TypeR thế hệ thứ 7, Jeep Grand Cherokee L hoàn toàn mới, Lexus LF-Z electrifie,…

Cũng trong triển lãm này, bức tranh tổng thể về điện hóa ô tô nói chung và thị trường xe điện tại Việt Nam nói riêng được khắc họa rõ nét hơn. Các mẫu xe từ thực tế đến xe ý tưởng, các cuộc trao đổi bên lề và những hội thảo đều xoay quanh mục tiêu hướng đến việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

Khép lại kỳ triển lãm đầy ý nghĩa và quy mô này, Vietnam Motor Show hứa hẹn ngày càng lớn mạnh và nâng tầm đẳng cấp cùng với các triển lãm trong khu vực. Đây là nơi người tiêu dùng, đặc biệt là những người đam mê xe hơi tham quan và chiêm ngưỡng những dòng xe mình yêu thích và lựa chọn cho mình mẫu xe ưng ý nhất.

Theo Lao động thủ đô