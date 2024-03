2 dự án mà LDG tính bán để trả nợ có đặc điểm gì?

2 dự án mà LDG tính bán để trả nợ có dấu hiệu đội vốn và chậm tiến độ

Công ty CP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố chủ trương tái cơ cấu tài sản và dự án để trả nợ.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do công ty hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính, thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Các dự án nằm trong phương án này gồm có Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do Công ty CP Hải Duy làm chủ đầu tư, và dự án Khu chung cư Lô C1 phường Bình An (Dĩ An, Bình Dương) do LDG làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có các tài sản, dự án khác thuộc sở hữu của LDG cũng như công ty con.



LDG đang quyết liệt tái cơ cấu tài sản để làm lành mạnh bức tranh tài chính. Ảnh: LDG

Cùng với đó, LDG cũng sẽ thực hiện phương án cơ cấu tài sản dự án, bao gồm thực hiện hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án và chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án dự án của công ty/công ty con, một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu của LDG tại công ty con.

Nghị quyết của LDG nêu rõ, giá trị xác định để hợp tác phát triển dự án hoặc chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ bảo lãnh của LDG/công ty con phải trả/phải thực hiện.

Đây cũng là nghị quyết thay thế cho nghị quyết tái cơ cấu mà HĐQT LDG từng ban hành hồi cuối tháng 9/2023.

Theo tìm hiểu của Thế giới Tiếp thị, cả 2 dự án được LDG đưa vào danh sách tái cơ cấu đều có dấu hiệu đội vốn đầu tư và chậm tiến độ.

Cụ thể, với dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà, hay còn được biết đến với tên thương mại là LDG Grand Miền Trung, đây là dự án có quy mô khoảng 30 ha. Năm 2019, Đầu tư LDG nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ tại Công ty CP Hải Duy - chủ đầu tư dự án này.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Đầu tư LDG cho biết, năm nay, dự án LDG Grand Miền Trung sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh.

Đáng chú ý, năm 2021, dự án có vốn đầu tư là 4.655 tỷ đồng, nhưng tới năm 2023, vốn đầu tư được xác định là 8.036,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, với dự án Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đây là một phần của dự án khu căn hộ LDG Sky. Được biết, dự án khu căn hộ LDG Sky có quy mô 1,8ha, gồm 5 block cao 30 tầng, tổng vốn đầu tư 4.664,2 tỷ đồng.

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng năm 2022, LDG đã tiến hành xây dựng và đến tháng 3/2023 đã xây xong phần móng của 2 block, mục tiêu cuối năm 2023 sẽ đóng nắp hầm toàn bộ 5 block của dự án.

Đáng chú ý, năm 2021, dự án này có vốn đầu tư 2.944 tỷ đồng, đến năm 2023 đã đội lên mức 4.664,2 tỷ đồng.

LDG đang làm ăn ra sao sau một năm đầy biến cố?

Năm 2023 được đánh giá một năm đầy “sóng gió” của LDG sau khi Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy, trong năm này LDG ghi nhận doanh thu thuần âm gần 37 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh, khiến LDG lỗ gộp gần 93 tỷ đồng.

Tính thêm các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 374 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi hơn 4 tỷ đồng. Cách rất xa so với mục tiêu đề ra là hoàn thành 1.448 tỷ đồng doanh thu và 3,9 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của LDG ghi nhận ở mức hơn 7.415 tỷ đồng, giảm gần 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu chiếm tới 67% với hơn 5.000 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ở mức 1.243 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án: Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) với 487 tỷ đồng, Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) gần 211 tỷ đồng, Chung cư cao tầng tại đại lộ Võ Văn Kiệt 168 tỷ đồng,…

Tại thời điểm cuối năm, nợ phải trả của LDG ở mức 4.548 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải trả. Nợ vay tài chính ghi nhận hơn 1.331 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình vay nợ của LDG, tháng 12/2023, doanh nghiệp đã không thể tất toán lãi, gốc của lô trái phiếu LDGH2123002 tại thời điểm đáo hạn với số tiền lần lượt 1,8 tỷ đồng và 186,4 tỷ đồng. LDG cho biết dự kiến sẽ trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này trong tháng 3/2024 và sẽ thanh toán 186,4 tỷ đồng tiền gốc thành hai đợt. Trong đó, 40% sẽ được chi trả vào tháng 2/2024 và 60% còn lại sẽ được thanh toán vào tháng 3/2024.