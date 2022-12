3 luật sư điều hành nhóm nhân viên đòi nợ

Công an TP.HCM vừa tổ chức buổi cung cấp thông tin về một vụ án vừa xảy ra trên địa bàn quận 12.

Dùng thủ đoạn "bẩn" đòi nợ

Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12, cho biết Công an quận đã khởi tố Phạm Lê Duy (SN 1997, quê Vĩnh Long), Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997, quê Gia Lai) cùng 11 bị can khác về tội "Vu khống". Tất cả đều là nhân viên làm việc cho Công ty Luật TNHH Power Law trên phường An Thới Đông. Trong số này, 9 người bị bắt tạm giam.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác, Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM kiểm tra, khám xét công ty Luật TNHH Power Law. Tại thời điểm kiểm tra, 196 nhân viên đang thao tác trên máy tính; ban giám đốc và nhân viên có nghi vấn liên quan hoạt động tội phạm. Công an đã niêm phong những vật dụng, thiết bị điện tử và đưa 83 người về trụ sở làm việc.

Các đối tượng trong vụ án

Trong quá trình đấu tranh, công an xác định 35 đối tượng có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Khai thác dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử, bước đầu cho thấy có khoảng 300 bị hại trên cả nước. Đáng chú ý, chứng cứ thu thập được thể hiện có 3 người là luật sư tham gia điều hành công ty này, hành vi của họ đang được làm rõ.

Theo công an, Công ty Luật TNHH Power Law chuyên mua lại nợ của các ngân hàng, công ty tài chính để đi đòi và hưởng lợi đến 25%-30% mỗi hợp đồng. Khi đòi nợ, các nhân viên không những cắt ghép ảnh người vay mà thân nhân họ cũng bị cắt ghép ảnh đăng mạng xã hội với ý định bôi nhọ danh dự, khủng bố tinh thần.

Người dân hãy cảnh giác

Trong buổi cung cấp thông tin, phóng viên đặt vấn đề: Nhiều tổ chức, cá nhân dán tờ rơi, đăng quảng cáo cho vay trên mạng xã hội có dấu hiệu cho vay nặng lãi, vậy thời gian tới Công an TP.HCM giải quyết tình trạng này như thế nào?

Trả lời, đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, nhấn mạnh công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những thông tin cho vay được quảng cáo trên đường phố và trên mạng xã hội. Công an đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn của các nhóm cho vay nặng lãi qua ứng dụng cũng như cho vay qua mạng.

Công an khám xét Công ty Luật TNHH Power Law

Công an TP HCM kêu gọi người dân mạnh dạn tố cáo các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân và người xung quanh. Ai là nạn nhân của Công ty Luật TNHH Power Law, liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

"Đối với những vụ mà cá nhân, tổ chức cho vay lãi nặng sử dụng chiêu trò như khủng bố tinh thần, tạt chất bẩn…, Công an TP.HCM đã triệt phá rất nhiều và bắt nhiều đối tượng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những công ty, cá nhân mang tính chất đòi nợ kiểu vu khống" - ông Hiếu khẳng định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thủ đoạn đòi nợ bằng cách khủng bố tinh thần gần đây xảy ra nhiều. Chỉ ít ngày trước, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng, làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (quận 4), cùng 12 đồng phạm về tội "Vu khống".

Theo đó, khi có nhu cầu vay, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân để ký hợp đồng với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm bằng hình thức trả góp hằng tháng. Nếu ai chậm thanh toán, nhân viên công ty này sẽ nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân của họ rồi ghép vào ảnh cáo phó, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho bất cứ ai quen biết với người vay nhằm gây sức ép buộc họ trả nợ.

Xâm nhập danh bạ, tài khoản Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, cho biết khi người dân đồng ý các điều khoản vay tiền qua ứng dụng, các đối tượng sẽ xâm nhập danh bạ, tài khoản mạng xã hội của họ. Nếu người vay chậm trả, chúng sẽ nhắn tin, gọi điện khủng bố người thân, đồng nghiệp của họ. Vì thế, người dân cần cẩn thận, không vay tiền qua các app trên mạng xã hội. Những lao động làm việc cho các công ty tài chính phải tuân thủ pháp luật, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Dứt khoát với "tín dụng đen" Tại buổi ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Quý Mão 2023, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã chỉ đạo toàn lực lượng trấn áp tội phạm theo phương châm "Coi trọng phòng ngừa là chính, chủ động tấn công trấn áp tội phạm". Ông yêu cầu các đơn vị chủ động trong công tác nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Đặc biệt, đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan hoạt động "tín dụng đen", tội phạm cờ bạc... Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, thời gian qua, lãnh đạo Công an TP,HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn của "tín dụng đen". Công an TP.HCM cũng đã kịp thời phát hiện các cá nhân, công ty cho vay nặng lãi để xử lý nghiêm.

Theo Người Lao động