4 tháng đầu năm, các nền tảng công nghệ nước ngoài nộp bao nhiêu tiền thuế?

Báo cáo của Tổng cục Thuế ngày 6/5 cho biết đến nay đã có 94 nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới từ nước ngoài đăng ký thuế thông qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nổi bật trong số họ là các "đại gia" công nghệ kể trên.

Những nền tảng công nghệ xuyên quốc gia nộp thuế tại Việt Nam qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thuế, những giải pháp thực hiện thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài trong ngắn hạn và dài hạn góp phần quản lý tốt hơn các doanh nghiệp xuyên quốc gia; và cũng giúp việc thu thuế các loại hình kinh doanh mới thực sự hiệu quả, đi vào nề nếp vừa tránh thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Tính từ tháng 3/2022 -- khi Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế được xây dựng và vận hành -- đến nay, nhóm các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới từ nước ngoài đã nộp số tiền thuế ở Việt Nam hơn 14.600 tỷ đồng, tương đương 600 triệu USD. Nguồn: Tổng cục Thuế

Về tình hình thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay, báo cáo trên cho biết thu ngân sách riêng tháng 4 ước đạt 150.100 tỷ đồng, đạt 10% so với dự toán và tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% dự toán và tăng gần 10,7% so với cùng kỳ.



Trong số đó, thu từ dầu thô ước đạt 21.236 tỷ đồng, bằng 46,2% so với dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2023; thu nội địa ước đạt 619.063 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 478.433 tỷ đồng, bằng khoảng 44% so với dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Tổng cục Thuế, có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 40%), 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Đồng thời, có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 40%); 26/63 địa phương đạt từ 30% - 40%; còn lại 12/63 địa phương đạt thấp (dưới 30% dự toán). Bên cạnh đó, có 54/63 địa phương có tăng trưởng thu. Còn 09/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 4 tháng vừa qua, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm là khoảng 25.508 tỷ đồng. Trong số đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng ước khoảng 10.900 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường ước khoảng 13.164 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất khoảng 1.444 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, những tháng đầu năm 2024, ngành thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng thanh tra, kiểm tra; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.