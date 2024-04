Saigontel của đại gia Đặng Thành Tâm bị phạt và truy thu thuế gần 750 triệu đồng

Saigontel do đại gia Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch vừa bị phạt gần 750 triệu đồng. Ảnh: TL

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT) của đại gia Đặng Thành Tâm vừa gửi văn bản đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan đến việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Saigontel bị Cục thuế TP.HCM xử phạt số tiền 125 triệu đồng với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp (112 triệu đồng) và hành vi khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (tổng số tiền phạt là 13 triệu đồng).

Bên cạnh là Chủ tịch HĐQT của Saigontel, ông Đặng Thành Tâm hiện còn là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC), doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

Đồng thời, doanh nghiệp này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 560 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 60,6 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền thuế bị truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Saigontel phải nộp là 745 triệu đồng.

Theo thông tin công bố, Saigontel đã nộp đủ số tiền trên từ ngày 8/4.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt khoảng 1.390 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 76 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Saigontel ở mức 7.217 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu cũng ghi nhận tăng 6% so với đầu năm, đạt 1.967 tỷ đồng.



Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên được công bố mới đây, trong năm 2024, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu ở mức 4.000 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 450 tỷ đồng, tăng 490% so với kết quả thực hiện được trong năm 2023. Đồng thời, Saigontel dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông.