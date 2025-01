80 nút giao được phép rẽ phải ở Hà Nội để giảm ùn tắc

Phương án điều chỉnh giao thông trên của Sở GTVT Hà Nội cho biết, trên cơ sở ý kiến thống nhất liên ngành giữa Sở GTVT với Công an thành phố để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông cho phép một số loại phương tiện được phép rẽ phải liên tục tại một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cảnh sát và Thanh tra giao thông sẽ điều tiết, cho phép xe được quay đầu liên tục tại các nút giao. Ảnh: A.Trọng

Cụ thể, bắt đầu từ 6h ngày 27/01/2025 (tức 28 tháng Chạp), cho phép tất cả các phương tiện được rẽ phải liên tục tại 35 nút giao lớn, trong đó có các nút như: Tràng Tiền - Trần Quang Khải, Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Hùng Vương - Phan Đình Phùng, Trần Phú - Hoàng Diệu, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Chùa Láng, Nút Cầu Dịch Vọng- Quan Hoa…

Cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ được rẽ phải liên tục tại 45 nút giao, trong đó có các nút giao như: Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Yên Phụ, Thái Hà - Yên Lãng, Lê Lợi - Tô Hiệu, Nút Hoàng Quốc Việt - Trần Cung, Nút Nguyễn Phong Sắc - Trần Quốc Hoàn…

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Thanh tra Sở GTVT, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại tại khu vực các nút giao và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.