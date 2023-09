Ai đứng sau doanh nghiệp “ma” tại Phú Yên huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu?

18/09/2023 9:05 AM (GMT+7)

Vừa qua, báo Người Lao Động đưa tin chính quyền địa phương của tỉnh Phú Yên xác nhận không có công ty nào tên CTCP Vinam Land trên địa bàn. Doanh nghiệp này vào tháng 6 vừa qua mới huy động 1,500 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất lên đến 14%/năm.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố tại báo cáo kết quả phát hành trái phiếu, trụ sở chính Công ty đặt tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thế nhưng, chính quyền địa phương ở đây cho biết trên địa bàn xã An Chấn không có công ty nào tên Vinam Land.

Nguồn: HNX.

Dấu mộc của Vinam Land thể hiện trụ sở tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Vinam Land do ông Nguyễn Văn Quang làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, bà Nguyễn Thị Thảo làm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 520 tỷ đồng, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Mặc dù trụ sở chính đặt tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhưng giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu của Công ty do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Vinam Land công bố trên HNX cho biết ngày 23/06 Công ty đã phát hành 15,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/cp, tương ứng giá trị huy động 1,500 tỷ đồng. Đây là con số không hề nhỏ trong bối cảnh việc gọi vốn từ trái phiếu doanh nghiệp hiện nay còn gặp khó khăn, nhưng Vinam Land đã có thể hoàn tất huy động ngay trong ngày phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 72 tháng, đáo hạn vào 23/06/2029 và lãi suất lên tới 14%/năm.

Đáng chú ý, ngay trong ngày huy động 1,500 tỷ đồng trái phiếu, Vinam Land phát sinh hợp đồng đăng ký giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank). Tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền tài sản thuộc sở hữu của Công ty phát sinh hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty với ông Lê Văn Chí.

Doanh nghiệp chỉ có ba lao động

Theo tìm hiểu, Vinam Land thành lập vào tháng 05/2018 với tên gọi ban đầu là CTCP Chuẩn bị Làm nhà. Trụ sở chính khi mới thành lập đặt tại số 14, ngõ 30, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính ban đầu là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Doanh nghiệp tại Hà Nội, vốn điều lệ 3.6 tỷ đồng nhưng các cổ đông sáng lập đều đến từ Thanh Hóa gồm ông Khương Duy Thanh (sinh năm 1991, giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật) góp 55%, ông Lê Minh Tân góp 30%, bà Nguyễn Thị Vân Anh góp 15%.

Ngày 08/04/2023, Công ty chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh chính đến thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên như chính địa chỉ Vinam Land công bố trong báo cáo kết quả phát hành trái phiếu.

4 ngày sau đó, ngày 12/04, Công ty đổi chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật từ ông Thanh sang ông Phạm Văn Khiên (sinh năm 1989, thường trú tại Hà Nội).

Một tuần sau, ngày 20/4, Công ty đổi tên thành CTCP Vinam Land như hiện nay, đồng thời ngành nghề đăng ký kinh doanh chính chuyển sang kinh doanh bất động sản và vốn điều lệ tăng vọt lên 490 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Ngày 11/05, doanh nghiệp tiếp tục đổi chức Giám đốc và người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1992, Bắc Ninh). Hai tuần sau, ngày 25/05, tức trước thời điểm huy động trái phiếu một tháng, Công ty tăng vốn lên 520 tỷ đồng. Mặc dù có vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng cùng huy động hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu nhưng số lao động của Vinam Land chỉ có ba người, theo ghi nhận trên giấy đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất ngày 25/05.

Ông Phạm Văn Khiên từng đứng tên Công ty TNHH MTV Hồng Kỳ giai đoạn tháng 08/2022 – 12/2022). Công ty này do bà Vũ Thị Thảo (sinh năm 1991) thành lập vào tháng 01/2020 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tháng 12/2022, cơ cấu cổ đông thay đổi khi ông Nguyễn Gia Trung (giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay ông Khiên) nắm 99% và bà Đặng Hồng Lĩnh nắm 1%. Hiện doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Hồng Kỳ với vốn 35 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông không đổi. Tương tự Vinam Land, Công ty Hồng Kỳ này trong tháng 5 vừa qua cũng phát sinh hợp đồng giao dịch bảo đảm với PVcomBank với tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền tài sản của Công ty Hồng Kỳ phát sinh từ các hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cầu Lạc Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ký giữa Hồng Kỳ và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Văn Lang.

Theo Tạp chí Điện tử Tài chính và Cuộc sống (FILI.VN)