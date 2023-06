Bà Đặng Thị Hoàng Yến không còn là đại diện pháp luật của Tân Tạo

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo – mã chứng khoán ITA) vừa công bố thông tin về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 24.

Theo đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến (sinh năm 1959) - Chủ tịch HĐQT Tân Tạo - sẽ không còn là người đại diện pháp luật cho Tân Tạo từ ngày 10-6. Thay vào đó, người đại diện pháp luật mới là ông Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1976).

Trước đó, Tân Tạo cũng công bố thông tin về việc khắc phục hết nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào cảnh báo, đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa cổ phiếu ITA của Tân Tạo ra khỏi diện này.

KCN Tân Tạo

Theo đó, Tân Tạo đã có công văn báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 2/2023. Tân Tạo cho biết cũng đã thực hiện đúng những quy định về công bố thông tin, thực hiện giải trình đầy đủ những thông tin yêu cầu của HoSE và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Việc tiếp tục kéo dài quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, Tân Tạo đề nghị HoSE ban hành quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.



Ngày 5-8, Tân Tạo công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 vì trước đó đã hạch toán sai. HoSE đã nhiều lần yêu cầu Tân Tạo phải giải trình về vấn đề này nhưng Tân Tạo vẫn im lặng, nên HoSE đưa ITA vào diện bị cảnh báo.

Đến tháng 4/2023, ITA tiếp tục bị HoSE ra quyết định đưa vào diện cảnh báo vì tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của ITA.

Phiên giao dịch ngày 12-6, cổ phiếu ITA đã tăng khá nhẹ 180 đồng, lên 5.980 đồng/cổ phiếu. So với điểm đáy, ITA đã tăng đến 40-45% so với đầu năm. Gần đây, thanh khoản của ITA tăng vọt nhiều lần so với 3 tháng trước.

Theo Người Lao Động