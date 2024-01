Bánh kẹo chạy đua mùa Tết

Tăng khuyến mãi từ đầu mùa

Tối 10/1, siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp nhộn nhịp người mua sắm, dù là giữa tuần. Còn đúng 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, vì vậy, không khí mua sắm Tết đã bắt đầu chộn rộn. Bánh kẹo, mứt Tết các loại đã đầy quầy kệ. Nhân viên cũng rộn ràng trang trí thêm hoa mai tại khu vực mứt cho không khí Tết thêm náo nức.

Trong khi đó, tại quầy của các thương hiệu bánh kẹo lớn, nhân viên tiếp thị của các nhãn hàng vui vẻ, đon đả mời khách.

Khách mua bánh kẹo Tết 2024 tại siêu thị Emart, quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Chị Ngọc Thu - ngụ quận Gò Vấp, cho vào xe đẩy 4 hộp quà tết An của Orion. “Bao bì đỏ rất bắt mắt nên tôi mua để biếu người thân dịp Tết. Rất nhiều thương hiệu có bao bì đẹp dịp Tết. Các nhân viên tiếp thị cũng cho biết đang có nhiều chương trình khuyến mãi giá tốt”, chị Thu nói.

Nữ nhân viên đứng quầy bánh quy LU hộp thiếc 540g cho biết giá gốc 193.900 đồng/hộp, giảm còn 149.900 đồng. Kế bên, hộp quà Oreo Tết 331g từ 162.000 đồng/hộp, giảm còn 125.900 đồng/hộp. Hộp quà An loại 650g giá 132.000 đồng/hộp, giảm còn 105.900 đồng/hộp. Bánh quy bơ Danisa hộp thiếc giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/hộp tùy loại.

Không chỉ giảm giá, Danisa còn có chương trình mua hàng với hóa đơn từ 500.000 đồng sẽ nhận được 1 mã dự thưởng, có cơ hội khám phá Hạ Long trên du thuyền 5 sao (trong 3 ngày 2 đêm dành cho gia đình 4 người). Ngoài ra, khách hàng cũng có thể nhận được một trong 200 bao lì xì may mắn, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

Hàng loạt các loại bánh kẹo khác với bao bì Tết hầu hết cũng đều giảm giá từ 10 - 20% và các chương trình ưu đãi. Tết đang đến gần, vì vậy, nhiều người tranh thủ mua sớm.

Cuộc đua của các thương hiệu

Các doanh nghiệp bánh kẹo lớn năm nay tung hàng loạt sản phẩm, bộ sản phẩm với bao bì bắt mắt cho mùa Tết 2024.

Mondelez Kinh Đô ra mắt sớm bộ sản phẩm Tết với các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Cosy, Solite và các thương hiệu nổi tiếng quốc tế như LU, Oreo, Cadbury Dairy Milk. Trong đó, bộ quà Tết Kinh Đô - Lộc được thiết kế bao bì sang trọng, lời chúc tiền tài thịnh vượng, sức khỏe tình thân, hạnh phúc sum vầy và vạn điều trân quý.

“Chúng tôi đã bố trí khoảng 100.000 điểm bán hàng tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa trải dài trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các sản phẩm của Mondelez Kinh Đô đã phủ sóng rộng rãi trên các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, cùng với các kênh online của các chuỗi siêu thị như Co.opmart, Big C, Bách Hóa Xanh… với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn”, đại diện Mondelez Kinh Đô cho biết.

Danisa có chương trình mua hàng với hóa đơn từ 500.000 đồng có cơ hội du lịch trên du thuyền 5 sao. Ảnh: Phúc Minh

Orion cho ra mắt bộ quà tặng Tết An Ba Miền với thông điệp “Tết có An, nhà có Tết”, dành cho cả hai phân khúc là quà tặng doanh nghiệp và quà tặng cá nhân. Bộ quà Tết An có đến 8 sự lựa chọn. Đặc biệt tập trung mở rộng phân khúc hộp quà tặng trung cấp. Mức giá cho hộp quà tặng trung cấp dao động từ 199.000 - 300.000 đồng/hộp.

Ngoài bộ quà tặng Tết An, Orion cũng ra mắt nhiều bộ sản phẩm quà tặng khác như Chocopie, Custas, Opera, Gouté phiên bản đặc biệt dành riêng cho Tết, kẹo thiết kế hình lục giác mới lạ, đẹp mắt, kẹo dẻo Boom Jelly 5 vị, Marine boy với thiết kế cá hóa rồng…

“Ông lớn” khác là Danisa cũng tung ra thị trường bộ sưu tập sản phẩm Tết gồm nhiều hương vị mới lạ, bên cạnh bánh quy bơ truyền thống như hộp bánh Danisa Cranberry với bao bì đỏ bắt mắt, hộp bánh Danisa Gold vàng sang trọng, Danisa Melody đính kèm hộp nhạc…

Bà Phạm Thị Thu Thảo - Giám đốc Marketing Danisa Việt Nam, mong rằng các sản phẩm này cùng với chiến dịch Tết sẽ góp phần truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc bày tỏ chân tình và trao gửi lời tri ân dịp cuối năm.

Thị trường bánh kẹo vẫn tăng trưởng do phù hợp truyền thống người Việt. Dù vậy, các nhà sản xuất bánh kẹo lớn đều có cùng quan điểm rằng năm nay là năm kinh tế khó khăn, điều này tác động nhu cầu mua sắm của người dân. Do đó, các nhà sản xuất đều nhấn mạnh sẽ bình ổn giá, đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi như hiện nay để kích thích sức mua.