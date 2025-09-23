Báo Indonesia ca ngợi Việt Nam là cây tre thép giữ vững ASEAN trong thế giới đa cực





Cờ của các nước tham gia Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam – động lực mới cho ASEAN

Theo Antara News, từ những ngày đầu, sự hiện diện của Việt Nam đã mang lại sức nặng cả về chính trị lẫn kinh tế. Sau công cuộc tái thiết hậu chiến và đổi mới, Việt Nam bước vào ASEAN với một nền kinh tế năng động, cùng chính sách đối ngoại thực dụng phù hợp với nguyên tắc đồng thuận, không can thiệp và hợp tác hòa bình của hiệp hội.

Việc Việt Nam trở thành quốc gia Đông Dương đầu tiên gia nhập ASEAN mở đường cho Lào và Myanmar (1997), Campuchia (1999), hoàn thiện viễn cảnh ASEAN-10, kết nối cả lục địa và hải đảo Đông Nam Á.

Sự kiện này cho thấy ASEAN có thể vượt qua khác biệt ý thức hệ, coi đa dạng chính trị là nền tảng của hòa bình và ổn định – khác với mô hình EU vốn dựa trên sự đồng nhất thể chế. ASEAN chưa bao giờ là một “Liên minh châu Âu ở Viễn Đông”, mà là một cộng đồng tôn trọng chủ quyền, lấy lợi ích chung làm chất keo gắn kết.

“Ngoại giao cây tre” – bài học từ Việt Nam

Quan trọng hơn cả, Việt Nam đem đến cho ASEAN một “khuôn mẫu chiến lược” trong ứng xử với cạnh tranh nước lớn. Với “ngoại giao cây tre” – mềm dẻo nhưng vững gốc – Việt Nam vẫn duy trì được sự tự chủ chiến lược, đồng thời tăng cường quan hệ quốc phòng, kinh tế với Mỹ nhưng vẫn giữ kênh đảng và thương mại chặt chẽ với Trung Quốc. Hành động cân bằng này không chỉ là một chiến lược quốc gia; đó là một bài học về quyền tự quyết của khu vực, theo Antara News.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam cho thấy các quốc gia thành viên ASEAN có thể hợp tác với các cường quốc mà không bị họ lôi kéo, lệ thuộc. Điều này cho thấy quyền tự chủ chiến lược không chỉ khả thi mà còn cần thiết trong một thế giới đa cực.

Việt Nam tránh liên minh quân sự, nhưng không ngừng mở rộng hợp tác. Đây là bài học quý cho ASEAN: có thể hợp tác với các cường quốc mà không bị lệ thuộc. Theo nghĩa này, Việt Nam đã góp phần củng cố vai trò chủ thể của ASEAN - một nguyên tắc sau này được gọi là Nguyên tắc Trung tâm ASEAN.

Indonesia – Việt Nam: Hai mỏ neo của khu vực

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh Mỹ - Trung, chuyển đổi công nghệ và thách thức khí hậu, Indonesia và Việt Nam nổi lên như hai quốc gia then chốt giữ ổn định cho ASEAN, Antara News bình luận.

Cả Jakarta và Hà Nội đều theo đuổi ngoại giao vừa cứng rắn bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa linh hoạt dung hòa lợi ích các bên. Điều này cho phép hai nước đóng vai trò dẫn dắt ASEAN ứng phó với cạnh tranh Mỹ - Trung mà không đánh mất sự cân bằng.

Đồng thời, với vị thế là hai nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á, Indonesia và Việt Nam có khả năng thúc đẩy tự do hóa thương mại, mở rộng thị trường nội khối, và bảo đảm khu vực không rơi vào quỹ đạo bá quyền.

Di sản sống và tương lai dẫn dắt

Ba mươi năm trước, Việt Nam gia nhập ASEAN, giúp khối vượt qua cái bóng Chiến tranh Lạnh để trở thành cộng đồng hợp tác và đoàn kết. Ngày nay, Việt Nam cùng Indonesia được kỳ vọng giúp ASEAN tiến thêm một bước: trở thành một lực lượng có khả năng thích ứng, kiên cường và bao trùm trong trật tự toàn cầu mới, theo Antara News.

Hành trình của Việt Nam trong ASEAN không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà còn là bản thiết kế sống cho tương lai khu vực – một hành trình của sự chuyển đổi, lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược, mà ASEAN cần tiếp tục học hỏi và phát huy.