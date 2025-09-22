Sản lượng cà phê bội thu của Việt Nam giúp giảm căng thẳng nguồn cung toàn cầu

Một công nhân thu hoạch cà phê tại một vườn cà phê ở Việt Nam. Ảnh Bloomberg

Theo ước tính trung bình của 7 thương nhân, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và các nhà phân tích được Bloomberg News khảo sát, sản lượng dự kiến sẽ tăng lên 1,76 triệu tấn trong niên vụ 2025-26. Con số này cao hơn 6% so với năm ngoái, tương đương khoảng 29,4 triệu bao loại 60 kg.

"Cây cà phê hiện đang trong tình trạng tốt, với vụ thu hoạch sẽ bắt đầu vào tháng tới", Trinh Duc Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tại tỉnh Đắk Lắk - vùng trồng cà phê lớn nhất Việt Nam - cho biết.

"Thời tiết đã thuận lợi cho vụ mùa, với lượng mưa dồi dào", ông Trinh nói thêm.

Việt Nam là nhà sản xuất robusta lớn nhất thế giới, loại cà phê thường được sử dụng trong cà phê hòa tan và espresso. Một lượng lớn cà phê đổ vào thị trường có thể giúp bù đắp sự thiếu hụt toàn cầu sau những vụ mùa kém hơn dự kiến của hai niên vụ trước, và giúp làm giảm giá cà phê đã tăng vọt 42% vào tháng trước.

Giá cà phê đã có thêm những biến động trong tuần này. Những lo ngại về nguồn cung thiếu hụt của Brazil, thuế quan của Mỹ và việc chốt lời đã đẩy giá cà phê arabica tương lai ở New York lên gần mức kỷ lục, trước khi giảm trở lại, đẩy biến động lên mức cao nhất trong bốn năm. Giá robusta cũng tăng mạnh ở London vào đầu tuần trước khi trượt dốc.

"Mặc dù những lo ngại của thị trường hiện đã chuyển sang khả năng thiếu hụt arabica, nhưng nguồn cung robusta tăng lên ở Việt Nam và Brazil mang đến cho các nhà rang xay một sự lựa chọn hợp lý và dễ tiếp cận hơn", Laleska Moda, một nhà phân tích tại Hedgepoint Global Markets, cho biết.

"Chúng tôi cũng đang nhận thấy sự dịch chuyển đáng kể trong nhu cầu sang robusta trong năm nay", bà Moda nhấn mạnh.

Một vụ thu hoạch 29,4 triệu bao loại 60 kg trong niên vụ này sẽ là vụ mùa lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2021-22, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, cơ quan dự báo sản lượng 31 triệu bao cho năm 2025-26. Các ước tính khảo sát dao động từ 1,62 triệu tấn đến 1,9 triệu tấn, hoặc 27 triệu đến 32 triệu bao.

Tiêu thụ nội địa

Nông dân Việt Nam đã đầu tư nhiều hơn vào việc quản lý cây trồng nhờ giá cả cao hơn và hiện đang chuẩn bị cho đợt bón phân cuối cùng trước vụ thu hoạch. Một số người thậm chí đã mở rộng diện tích canh tác hoặc chuyển đổi sang trồng cà phê từ sầu riêng, theo EaPok Coffee JSC, một nhà sản xuất nhỏ ở Đắk Lắk, công ty dự kiến sản lượng của họ sẽ tăng 30% so với một năm trước.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết vẫn rất quan trọng đối với toàn bộ vụ mùa. Mưa quá nhiều trong thời gian thu hoạch có thể làm gián đoạn việc phơi khô, làm chậm trễ các chuyến hàng và đe dọa chất lượng hạt.

Và mặc dù dự báo sản lượng cao hơn, việc sử dụng nội địa tăng lên có thể làm giảm xuất khẩu, theo Daryl Kryst, Phó chủ tịch phụ trách hàng hóa nông nghiệp và mềm tại châu Á của StoneX Group Inc. có trụ sở tại Singapore.

Ông nhận thấy mức tiêu thụ nội địa tăng khoảng 22% lên 4,9 triệu bao trong niên vụ 2025-26, đồng thời cho biết kho dự trữ toàn cầu vẫn thắt chặt, điều này sẽ giữ cho giá ở mức cao trong thời gian tới.