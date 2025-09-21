Dự án do liên danh Văn Phú Invest – Tập đoàn Đèo Cả đề xuất. Trong đó, Văn Phú là là chủ đầu tư của loạt dự án như khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông, Grandeur Palace - Giảng Võ, Vlasta - Sầm Sơn, Vlasta - Thủy Nguyên...

Tập đoàn Đèo Cả cũng là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt với các công trình cầu đường và hầm xuyên núi lớn như hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân 2, cao tốc Bắc – Nam.

Đại lộ 300.000 tỷ đồng tại Hà Nội dự kiến khởi công trong năm 2026 có gì đặc biệt?