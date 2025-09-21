Đại lộ 300.000 tỷ đồng tại Hà Nội dự kiến khởi công trong năm 2026 có gì đặc biệt?
Minh Thiện
21/09/2025 10:41 AM (GMT+7)
Chưa khởi công nhưng đại lộ 300.000 tỷ đồng ở Hà Nội đã khiến thị trường bất động sản nóng lên từng ngày, hàng loạt dự đoán về giá đất, dòng vốn và cơ hội đầu tư. Vậy dự án này có gì đặc biệt?
Dự án do liên danh Văn Phú Invest – Tập đoàn Đèo Cả đề xuất. Trong đó, Văn Phú là là chủ đầu tư của loạt dự án như khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông, Grandeur Palace - Giảng Võ, Vlasta - Sầm Sơn, Vlasta - Thủy Nguyên...
Tập đoàn Đèo Cả cũng là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt với các công trình cầu đường và hầm xuyên núi lớn như hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân 2, cao tốc Bắc – Nam.
