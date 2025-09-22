Tiền tiết kiệm của người Trung Quốc lên tới 23 nghìn tỷ USD nhưng ít lựa chọn để đầu tư ngoài cổ phiếu

Theo Bloomberg, chỉ số CSI 300 đã tăng hơn 25% kể từ mức đáy vào tháng 4, nhờ vào sự hào hứng đối với trí tuệ nhân tạo và những tuyên bố bớt căng thẳng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Quốc. Tuy nhiên, các loại tài sản khác – từ các sản phẩm quản lý tài sản đến quỹ thị trường tiền tệ – vẫn kẹt trong tình trạng trì trệ kéo dài nhiều năm.

Điều này đang hồi sinh một câu thần chú cũ của thị trường: không có lựa chọn nào khác ngoài cổ phiếu. Ý tưởng rằng các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Trung Quốc sẽ chuyển một phần khoản tiết kiệm khổng lồ trị giá 23 nghìn tỷ USD vào thị trường chứng khoán là một điều hấp dẫn đối với các công ty toàn cầu, những người đang có dấu hiệu quay trở lại sau nhiều năm đứng ngoài cuộc.

Ông William Bratton, Trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại châu Á - Thái Bình Dương của BNP Paribas Exane, cho biết: “Áp lực phải tiết kiệm đang giảm dần”.

Ông nói thêm rằng khoản tiết kiệm khổng lồ là một trong những lý do khiến công ty của ông “có cái nhìn tích cực về mặt cấu trúc” đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Cho đến nay, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa thúc đẩy đợt tăng giá này – các tổ chức trong nước và dòng vốn nước ngoài mới là động lực chính, theo Goldman Sachs Group. Nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ là trọng tâm của xu hướng tăng giá.

JPMorgan Chase dự đoán khoảng 350 tỷ USD khoản tiết kiệm bổ sung sẽ chảy vào cổ phiếu vào cuối năm 2026. Dưới đây là một số nơi khác mà các nhà đầu tư Trung Quốc có thể gửi tiền – và lý do tại sao họ có lẽ không muốn làm như vậy.

Tiền mặt

Tiền mặt từng là lựa chọn hàng đầu của những người tiết kiệm ở Trung Quốc, nhưng hiện đang dần mất đi sự hấp dẫn.

Theo báo cáo của truyền thông nhà nước, bốn ngân hàng lớn nhất của đất nước đang đưa ra mức lãi suất khoảng 1,3% cho các tài khoản tiết kiệm 5 năm, giảm so với khoảng 2,75% vào năm 2020. Tiền gửi không kỳ hạn, mà người gửi tiền có thể rút bất cứ lúc nào, chỉ trả lãi 0,05% mỗi năm.

Lợi nhuận từ các quỹ thị trường tiền tệ cũng đã sụt giảm. Quỹ khổng lồ Tianhong Yu’E Bao, quản lý khoảng 110 tỷ USD tài sản, chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 1,1%. Con số này chưa bằng một nửa so với những gì các nhà đầu tư của quỹ này kiếm được vào đầu năm 2024.

Trái phiếu

Tình hình của trái phiếu cũng không khả quan hơn nhiều. Các nhà đầu tư nắm giữ nợ chính phủ Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều tháng thua lỗ hơn là có lãi trong năm 2025, theo thước đo tổng lợi nhuận của Bloomberg.

Việc khôi phục thu thuế đối với tiền lãi do chính phủ hoặc các tổ chức tài chính trả lại đã mang đến cho các nhà đầu tư thêm một lý do để gửi tiền của họ vào nơi khác.

Lợi suất hiện có cũng vẫn không hấp dẫn nếu xét về mặt lịch sử, ngay cả sau khi tăng gần đây. Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm chuẩn hiện dao động quanh mức 1,8%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 2,58%.

Bất động sản

Bất động sản trong nhiều năm là lựa chọn mặc định cho các nhà đầu tư Trung Quốc muốn tạo ra lợi nhuận đầu tư, nhưng sau một đợt suy thoái kéo dài 4 năm, có rất ít dấu hiệu cho thấy người mua quay trở lại.

Nhiều gia đình đã sở hữu nhiều hơn một căn nhà, làm giảm nhu cầu tiềm năng. Câu thần chú lặp đi lặp lại của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng "nhà là để ở, không phải để đầu cơ" đã đóng vai trò như một lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư tương lai. Các nhà phát triển bất động sản, đang chật vật hoàn thành những căn nhà đã bán trước đó, cũng làm giảm niềm tin.

Theo nghiên cứu của China International Corp, khoảng 58% tài sản hộ gia đình của đất nước tỷ dân nằm trong bất động sản, giảm từ 74% vào năm 2021. Cổ phiếu và các tài sản tài chính rủi ro cao khác chiếm 15% sau khi tăng 6 điểm phần trăm trong cùng kỳ, công ty này ước tính.

Quản lý tài sản

Các sản phẩm quản lý tài sản (WMPs) từ lâu đã là một khoản đầu tư phổ biến đối với các nhà đầu tư. Nhưng lợi nhuận bình quân hàng năm cho cả WMPs thu nhập cố định thuần túy và chiến lược hỗn hợp hiện dưới 3%, theo công cụ theo dõi dữ liệu PYStandard, đã phân tích lợi nhuận từ các quý gần đây. Điều đó củng cố sự sụt giảm kéo dài hơn hai năm trong những gì các nhà đầu tư có thể kiếm được từ WMPs.

Bảo hiểm

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, một hình thức đầu tư phổ biến ở Trung Quốc, cũng đi theo hướng tương tự: Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm trên một số hợp đồng bảo hiểm phổ thông của Ping An Insurance đã giảm xuống 2,5% từ 4,3% trước đại dịch Covid-19, theo dữ liệu của chính công ty.

Tuy nhiên, nếu không có lựa chọn nào khác ngoài cổ phiếu – vậy còn thị trường chứng khoán ở những nơi khác thì sao?

Trong những năm qua, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đặt cược vào các thị trường khác, bao gồm cả việc tìm cách tiếp cận với các cổ phiếu công nghệ Magnificent Seven ở Mỹ. Nhưng các biện pháp kiểm soát vốn là một trở ngại lớn. Các nhà đầu tư trong nước không được phép đổi quá 50.000 USD sang ngoại tệ mỗi năm, và các quỹ cung cấp quyền tiếp cận thị trường nước ngoài phải tuân theo hạn ngạch của riêng họ.

Họ cũng phải đối mặt với gánh nặng thuế nặng nề, với các quan chức địa phương áp thuế 20% đối với thu nhập từ các khoản đầu tư ở nước ngoài.

Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư Trung Quốc phải đối mặt với lựa chọn giữa vô số các lựa chọn dễ dàng trong nước nhưng phần lớn không hấp dẫn, và một vài tài sản bắt mắt ở nước ngoài nhưng không dễ để mua. Các nhà phân tích đang đoán rằng họ sẽ chọn con đường trung gian – và tiếp tục tăng cường đặt cược vào cổ phiếu trong nước.