Bất động sản phía Nam hút lại sự chú ý, giới đầu tư dần rời "vùng nóng" phía Bắc
Gia Linh
20/06/2026 1:00 PM (GMT+7)
Sau gần hai năm chứng kiến dòng tiền đổ mạnh vào các thị trường phía Bắc, bức tranh bất động sản đang có dấu hiệu thay đổi khi TP.HCM và nhiều địa phương phía Nam dần trở lại tâm điểm. Không còn những cơn sốt lan rộng như giai đoạn trước, nhà đầu tư đang chuyển sang chiến lược thận trọng hơn, ưu tiên các khu vực có hạ tầng hoàn thiện, nhu cầu ở thực lớn.
Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, TP.HCM hiện chiếm gần 49% tổng lượng quan tâm bất động sản trên cả nước, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên sau nhiều quý, khoảng cách về mức độ quan tâm giữa TP.HCM và Hà Nội được nới rộng đáng kể. Trong khi Hà Nội và một số địa phương phía Bắc có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng giá nhanh, thị trường phía Nam lại được hưởng lợi nhờ mặt bằng giá ổn định hơn và hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang bước vào giai đoạn tăng tốc.
Không chỉ TP.HCM, nhiều tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận mức độ quan tâm cải thiện rõ rệt. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, đây là những địa phương hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông liên vùng, đặc biệt là Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, nhận định thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cân bằng sau nhiều năm phát triển thiếu đồng đều giữa các khu vực. Theo vị chuyên gia này, sức hấp dẫn của TP.HCM không chỉ đến từ quy mô dân số và nhu cầu nhà ở lớn mà còn từ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Khi hạ tầng được cải thiện và các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ, dòng vốn sẽ có xu hướng tìm đến những thị trường có nền tảng kinh tế thực thay vì chạy theo các đợt tăng giá ngắn hạn.
Bức tranh bất động sản đang có dấu hiệu thay đổi khi TP.HCM và nhiều địa phương phía Nam dần trở lại tâm điểm. Ảnh: Gia Linh
Điểm đáng chú ý là sự phục hồi lần này không diễn ra đồng đều giữa các phân khúc. Báo cáo của Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu thuê căn hộ tại TP.HCM tăng mạnh tới 24% so với cùng kỳ, trong khi nhu cầu mua căn hộ có xu hướng đi ngang. Điều này phản ánh thực tế giá nhà vẫn ở mức cao so với khả năng chi trả của nhiều người dân, đồng thời cho thấy dòng tiền đầu tư đang ưu tiên những sản phẩm có thể tạo ra nguồn thu ổn định thay vì chờ tăng giá.
Trao đổi với báo chí gần đây, TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, cho rằng thị trường bất động sản đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng sẽ khó xuất hiện những cơn sốt như giai đoạn 2020-2022. Theo ông, xu hướng chủ đạo trong vài năm tới là sự phục hồi mang tính phân hóa, trong đó các khu vực có hạ tầng đồng bộ, tốc độ đô thị hóa cao và nguồn cung được cải thiện sẽ phục hồi trước.
Một nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM chia sẻ rằng chiến lược hiện nay đã thay đổi đáng kể so với vài năm trước. Thay vì săn đất nền theo tin quy hoạch, ông tập trung vào căn hộ đã bàn giao hoặc nhà phố có thể khai thác cho thuê. "Thị trường bây giờ không còn dễ kiếm lợi nhuận nhanh. Quan trọng nhất là tài sản phải tạo được dòng tiền và có pháp lý rõ ràng", nhà đầu tư này cho biết.
Các chuyên gia của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng nhận định năm 2026 có thể là giai đoạn tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường phía Nam. Tuy nhiên, đà phục hồi sẽ không diễn ra trên diện rộng mà tập trung ở những khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công và có lực cầu thực lớn.
Trong bối cảnh đó, việc TP.HCM lấy lại vị trí dẫn đầu về mức độ quan tâm không đơn thuần là sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư, mà còn phản ánh quá trình thị trường đang quay trở lại với những giá trị cốt lõi. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, nhà đầu tư và người mua nhà dường như đang đặt nhiều hơn kỳ vọng vào sự bền vững thay vì những cơn sóng ngắn hạn.
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