Hàng loạt dự án nhà ở 'bán lúa non' tại Bình Dương mịt mù ngày về đích

“Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn đã xảy ra 25 vụ khiếu kiện với hơn 1.000 lượt người dân là khách hàng mua đất nền, căn hộ tại các dự án bất động sản tụ tập, căng băng rôn tố cáo các chủ đầu tư dự án. Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 12 bị can để điều tra liên quan đến 18 dự án bất động sản trên địa bàn”, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết