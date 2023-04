Cả xóm đổi đời nhờ vé số, người trúng đếm không hết

10/04/2023 8:00 AM (GMT+7)

Nhiều người mua vé số với hy vọng may mắn trúng giải, ủng hộ người nghèo. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Những tấm vé số đôi khi cũng đem lại may mắn nhưng cũng có những rủi ro nhất định. (Ảnh minh họa: Lao Động)

Thế nhưng, có rất nhiều người đã may mắn đổi đời nhờ những tờ vé số, có cuộc sống tốt hơn. Một trong số đó có rất nhiều người dân ở “xóm thần tài” tại khu vực Cái Răng, Cần Thơ. Chính vì liên tục có người trúng số, từ giải vài triệu đồng, vài trăm nghìn đồng hay độc đắc nên những người dân sinh sống trong khu vực chợ Cái Răng được gọi là “xóm thần tài” vì độ may mắn hiếm đâu có.

“Xóm thần tài” ở Cần Thơ có rất nhiều người trúng số. (Ảnh: Dân Trí)

Những người làm nghề bán vé số ở khu vực này khá đông, chỉ cần ngồi khoảng 5 - 10 phút sẽ có người ra mời mua. Thế nhưng, tuyệt đối không có chèo kéo, nài nỉ mua ở trong xóm nhỏ này. Một người bán vé số tại đây cho biết: "Mỗi ngày tôi bán 180 tờ, cỡ trưa trưa đã hết vé số. Vừa bán thức uống vừa đặt một sạp vé số cho khách mua. Tôi cứ để vé số trên sạp không cần mời rao cũng có người dừng lại lựa vé số".

Nói về tin đồn có nhiều người trúng số ở khu vực chợ Cái Răng, chị Hiền khẳng định đây là sự thật. Ngay chính bản thân chị cũng may mắn trúng 4 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng và nhiều giải nhỏ khác. Đặc biệt, chị cho biết hầu như Tết nào, tại khu vực này cũng có người may mắn trúng giải độc đắc.

Chủ quán vé số ở Cần Thơ khẳng định có rất nhiều người trúng giải. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Hai, một người bán vé số dạo cho biết có lẽ vì tại chợ Cái Răng hay có người trúng số nên số lượng bán ra cũng nhiều hơn, mỗi ngày lên tới 300 - 400 tờ, ít khi phải hoàn lại cho đại lý vào cuối ngày. Nhờ đó mà cuộc sống của ông cũng tốt hơn, nếu hôm nay may, bán sạch số vé thì cũng được khoảng 300 nghìn đồng.

Người phụ nữ thường mua vé số lấy may. (Ảnh: Dân Trí)

Trúng số là điều không phải ai cũng được, nếu may mắn, nó có thể giúp đổi đời trong 1 đêm. Thế nhưng, nếu không tu chí làm ăn, chỉ sống dựa vào tờ vé số thì chắc chắn cuộc sống sẽ nhanh chóng đi xuống, trở nên nghèo nàn. Có những người sau khi trúng số vẫn giữ được cuộc sống giản dị của mình, chia sẻ may mắn đó cho người nghèo.

Người đàn ông ông may mắn trúng độc đắc 3 tỷ đồng tại Tiền Giang. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Đó chính là câu chuyện của ông Xiêm, người phụ hồ đã trúng 3 tỷ đồng ở Tiền Giang. Ngay sau khi trúng số, ông đã đi tìm người bán vé cho mình với mong muốn gửi một số tiền nhỏ thay lời cảm ơn. Ông Xiêm tặng cho người bán vé số một sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt khiến chị vô cùng xúc động vì chưa từng có khách hàng nào làm điều này.

Ông Xiêm đi tìm người đã bán vé số cho mình để báo đáp. (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Dù có số tiền lớn trong tay nhưng ông Xiêm vẫn giữ công việc phụ hồ của mình. Ông thậm chí còn mua bảo hiểm lao động cho những người công nhân làm cùng mình, mở liên hoan đãi bà con hàng xóm. Đặc biệt, ông còn giúp đỡ những trường hợp khó khăn, thường xuyên làm từ thiện tại địa phương.

Ông còn làm từ thiện, giúp đỡ bà con xóm làng. (Ảnh: Dân Trí)

Trúng số là điều không phải ai cũng may mắn có được nhưng để duy trì cuộc sống ổn định, khá giả sau may mắn đó lại cần tỉnh táo, biết cách chi tiêu của mỗi người. Nếu không, dù có bao nhiêu tiền cũng sẽ nhanh chóng cạn sạch.