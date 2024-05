Nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng mỗi ngày, đang tiếp tục mở rộng ồ ạt

02/05/2024 11:20 AM (GMT+7)

Tại TP.HCM, chuỗi nhà thuốc Long Châu không còn xa lạ với người dân. Trên các tuyến đường tập trung nhiều nhà thuốc, Long Châu thường có đến vài cửa hàng và nhà thuốc nào cũng tấp nập. Tại các khu dân cư, chợ dân sinh, cũng không khó bắt gặp Long Châu.



Bình quân doanh thu mỗi nhà thuốc Long Châu đạt gần 1,2 tỷ đồng mỗi tháng trong quý I/2024. Ảnh: Phúc Minh

Theo báo cáo tài chính do FPT Retail (FRT) - chủ chuỗi nhà thuốc Long Châu, vừa công bố, quý I/2024, nhà thuốc Long Châu đạt doanh thu 5.534 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với quý I/2023. Như vậy, trung bình mỗi ngày, chuỗi nhà thuốc Long Châu ghi nhận doanh thu gần 61 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2024, Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc trên toàn quốc. Bình quân mỗi nhà thuốc mang về gần 1,2 tỷ đồng mỗi tháng.

Theo FRT, chuỗi nhà thuốc Long Châu đóng góp đến 61% tổng doanh thu toàn công ty trong quý I/2024, vượt mặt doanh thu chuỗi FPT Shop. Đây cũng là mảng được FRT chọn làm động lực tăng trưởng trong tương lai.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa diễn ra, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail, cho biết healthcare platform - hệ sinh chăm sóc sức khỏe toàn diện, là định hướng mới của FRT.

Trước mắt, năm 2024, FRT tiếp tục mở thêm 400 nhà thuốc Long Châu, nâng tổng số cửa hàng lên khoảng 1.900 vào cuối năm 2024.

Đáng chú ý, FRT đặt mục tiêu mở mới 100 trung tâm vaccine trong năm nay. Theo bà Điệp, đây là bước tiến quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sức khỏe trong tương lai của FRT. Chỉ trong quý I/2024, FRT đã mở mới 41 trung tâm vaccine.

Để đầu tư cho healthcare platform, FPT Long Châu dự kiến sẽ huy động vốn, thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá trị chào bán tối đa là 10%.

Với chuỗi FPT Shop, dù doanh thu giảm 21% so với quý I/2023 còn 3.583 tỷ nhưng FPT Retail cho biết FPT Shop giảm lỗ thấp nhất trong 5 quý trở lại đây nhờ dịch chuyển cơ cấu sản phẩm, giúp lãi gộp tăng 3% so với cùng kỳ. Đồng thời, việc tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất tốt cũng giúp chi phí tài chính giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý I/2024, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.042 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành 24% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế của FRT trong quý I/2024 đạt 89 tỷ đồng, gấp 43 lần so với cùng kỳ, hoàn thành 71% kế hoạch năm 2024. Đây là lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 5 quý gần đây của nhà bán lẻ này.