Các Công điện của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp cả trong ngắn hạn, dài hạn

Các chuyên gia nhận định, nội dung 4 công điện bao hàm đầy đủ nội dung quan trọng nhất liên quan mục tiêu giải pháp phân công thực hiện cho các bộ ngành, địa phương và các tổ công tác.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập 3 tổ công tác gồm: Tổ công tác liên quan đến thanh khoản tín dụng do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng; Tổ công tác liên quan đến xử lý khó khăn với thị trường BĐS do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng; Tổ công tác để xử lý các vấn đề liên quan đến TPDN do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng.

Rõ ràng, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành phải khẩn trương nắm bắt thực trạng và bắt tay giải quyết ngay những khó khăn phát sinh.