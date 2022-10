Các doanh nghiệp ngành thép lỗ thê thảm

29/10/2022 8:24 AM (GMT+7)

29/10/2022 8:24 AM (GMT+7)

Các doanh nghiệp ngành thép báo lỗ thê thảm trong quý 3/2022. Ảnh: HSG

Quý III vừa qua, "ông lớn" trong ngành thép là Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đạt doanh thu 34,441 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021.

Khấu trừ các khoản chi phí, Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT của Hòa Phát) lỗ ròng tới 1.786 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 thì lãi lớn.

Nguyên nhân giảm doanh thu, lợi nhuận quý III được Hòa Phát lý giải là do nhu cầu thép trong và ngoài nước suy yếu, giá nguyên vật liệu đầu vào, nhất lá than cốc lại gấp 3 lần so với thời điểm bình thường, trong khi tín dụng lại thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh nên dù sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng sau 9 tháng tăng 24% nhưng vẫn thua lỗ.



Tuy nhiên, nhờ từ 2 quý đầu năm kinh doanh tốt nên trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát vẫn lãi sau thuế hơn 10.443 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả này mới đạt 39% kế hoạch cả năm của Hòa Phát.

Không chỉ Hòa Phát, Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) cũng thua lỗ nặng trong quý III năm nay.

Cụ thể, trong quý III/2022, Thép Nam Kim đạt doanh thu 4.424 tỷ đồng, giảm đến 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn trong kỳ rất cao khiến công ty lỗ gộp hơn 159 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi đến gần 1.300 tỷ đồng.

Sau khi cộng thêm các khoản chi phí khác, doanh nghiệp này thua lỗ tới 419 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hợp nhất 9 tháng đầu năm, Thép Nam Kim đạt chỉ tiêu doanh thu 18.771 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 290 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,2% và 83,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG), cũng vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất, niên độ tài chính (NĐTC) 2021-2022 (từ ngày 1/10/2021 đến 30/9).

Theo đó, quý cuối của niên độ 2021-2022, HSG ghi nhận mức lỗ ròng lịch sử lên đến 887 tỷ đồng. Doanh thu thuần của công ty đạt 7.939 tỷ đồng, giảm đến một nửa so với mức hơn 15.700 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận giảm sâu nguyên nhân là do giá thép liên tục giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm dẫn đến sự sụt giảm mạnh của biên lợi nhuận gộp.

Luỹ kế cả niên độ, Hoa Sen Group đạt hơn 50.000 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với năm trước nhưng lợi nhuận ròng chỉ còn 251 tỷ đồng, giảm mạnh 94% so với niên độ trước.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp thép quy mô nhỏ hơn cũng lỗ nặng hoặc sụt giảm lợi nhuận trong quý III/2022 vì thị trường khó khăn.



Chẳng hạn, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TIS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.600 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 25 tỷ đồng, nếu không tính khoản thu khác thì TIS lỗ đến 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ DN này lãi sau thuế 10 tỷ đồng.

Hoặc, Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) dù doanh thu thuần đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 65%, chỉ còn 57 tỷ đồng.

Còn tại Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSteel (Mã: TDS) báo cáo doanh thu thuần quý vừa qua đạt 406 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với con số 402 tỷ trong quý III năm ngoái. Lỗ sau thuế kỳ này là gần 22 tỷ đồng, cao gấp 34 lần số lỗ cùng kỳ 2021.

Giải trình của công ty cho biết do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao và các cuộc xung đột trên thế giới nên tiêu thụ hàng hóa chậm, tồn kho giá cao, giá cả vật tư thu mua biến động bất thường. Giá bán không bù đắp được giá vốn nên công ty lỗ gộp gần 20,7 tỷ đồng.