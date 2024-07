74 nhà hàng, quán ăn Michelin tại TP.HCM mới nhất, đầy đủ nhất

Tính đến năm 2024, TP.HCM hiện có 74 nhà hàng, cơ sở ăn uống được Michelin Guide gọi tên ở 3 hạng mục gồm Michelin Star, Bib Gourmand và Michelin Selected.

Ở hạng mục Michelin Star (sao Michelin), TP.HCM có 3 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, gồm Ănăn Saigon, Akuna và The Royal Pavilion. Nhà hàng Ănăn Saigon được Michelin vinh danh trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024, trong khi đó Akuna và The Royal Pavilion mới được đưa vào bảng xếp hạng năm 2024.

Ănăn Saigon đạt 1 sao Michelin trong liên tiếp hai năm 2023 và 2024. Ảnh: Ănăn Saigon

Hạng mục Bib Gourmand (nhà hàng có đồ ăn ngon với giá cả phải chăng), TP.HCM có 24 nhà hàng được vinh danh.

Nhiều hàng hàng Bib Gourmand TP.HCM khá quen thuộc với người dân và du khách như phở Hòa Pasteur, phở Lệ, phở miến gà Kỳ Đồng, phở Minh, cơm tấm Ba Ghiền.

8 nhà hàng Bib Gourmand tại TP.HCM được đưa vào danh sách năm 2024 gồm Sol Kitchen & Bar, tiệm cơm thố Chuyên Ký, Vị Quê kitchen, bánh xèo 46A, bò kho Gánh, bún bò Huế 14B, Mặn Mòi và nhà Tú.

Danh sách nhà hàng Bib Gourmand tại TP.HCM:

Hạng mục Michelin Selected (Nhà hàng được Michelin đề xuất), TP.HCM có 47 nhà hàng, quán ăn thuộc danh sách này. Danh sách nhà hàng, quán ăn Michelin Selected đa dạng từ các phong cách ẩm thực từ đường phố đến sang trọng, từ ẩm thực Việt đến Á - Âu…



Năm 2023, Michelin bổ sung thêm 16 nhà hàng, cơ sở ăn uống tại TP.HCM vào danh sách Michelin Selected, gồm Béo Ơi, bếp người Hội An, bún bò Huế cô Như, Du Yên, Kobe Bistro, La Fontaine, Little Bear, Lune, MaSa French Eatery by Herve, Mia Dining, Miên Saigon, ốc Oanh, Oryz, phở bò Phú Gia, Thúy 94 cũ, xôi gà Number One.

Danh sách nhà hàng Michelin Selected tại TP.HCM:

Tại lễ công bố Michelin Việt Nam 2024 tổ chức mới đây, ông Gwendal Poullennec - Giám đốc Quốc tế của Michelin Guides, đánh giá văn hóa ẩm thực của Việt Nam thể hiện nguồn năng lượng dồi dào, niềm đam mê và sự sáng tạo không ngừng mang đến sự ngạc nhiên cho thị trường. Các đầu bếp danh tiếng đang tăng cường mở nhà hàng tại Việt Nam, hợp tác cùng thế hệ đầu bếp Việt mới theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.



Theo ông Gwendal, Việt Nam thật sự đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ ẩm thực thế giới trong mắt của du khách và thực khách.