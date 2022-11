Cháy vé máy bay nhiều chặng du lịch, hàng không nội địa trên đà tăng trưởng

Hàng không nội địa tăng kỉ lục

10 tháng năm 2022, thị trường hàng không nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lượng khách tăng cao đột biến. Đặc biệt, trong các cao điểm lễ, tế sản lượng khách đến/đi các cảng hàng không đông nghịt là dấu hiệu đáng mừng, trái ngược với khung cảnh ảm đạm 2 năm trước vì dịch bệnh.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tháng 11, đã có 8,67 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 7% so với tháng 10/2022 và tăng 630% so với tháng 11/2021.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,67 triệu khách, tăng 2706,2% so với tháng 11/2021 nhưng giảm tới 53,1% so với tháng 11/2019. Khách nội địa đạt 7 triệu khách, tăng 508,9% so với tháng 11/2021.

Thị trường hàng không nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Ảnh: H.T

Kết quả vận chuyển trong 11 tháng đầu năm, đã có 90,8 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 221% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 14,8% so với cùng kỳ 2019. Khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041%% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 74% so với cùng kỳ 2019.

Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua, tăng 191,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019.

Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 45 triệu khách, tăng 217,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vận chuyển 4,4 triệu khách quốc tế, tăng 3145,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 72,5% so với cùng kỳ 2019. Với khách nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40,5 triệu khách trong 11 tháng đầu năm, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với hàng hóa, trong 11 tháng đầu năm 2022, hàng không đã vận chuyển 1,28 triệu tấn hàng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng hàng quốc tế được vận chuyển là 1,02 triệu tấn, giảm 1% và hàng hóa nội địa là 260.000 tấn, giảm 6,5%.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 259.000 tấn hàng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng giảm 36 % so với cùng kỳ 2019. Sản lượng hàng hóa quốc tế được hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 129 nghìn tấn và hàng hóa nội địa đạt 130 nghìn tấn. Lượng hàng hóa nội địa giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 44,7% so với cùng kỳ 2019.

Các hãng hàng không đang muốn đón đầu xu hướng để khôi phục mạng bay. Ảnh: H.T

Cục Hàng không cho biết, các hãng hàng không đang muốn đón đầu xu hướng để khôi phục mạng bay vốn bị đóng băng trong suốt 2 năm dịch bệnh. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác hơn 25.600 chuyến bay và dự kiến tăng thêm hơn 8.000 chuyến tương đương 32%.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không, sân bay, các đơn vị phục vụ mặt đất, dịch vụ khẩn trương lập kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện phục vụ mùa cao điểm tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023 đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn hàng không, hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến.

Hàng không nhộn nhịp chuẩn bị Tết

Còn 2 tháng nữa là cao điểm Tết, giai đoạn này các hãng hàng không đang tăng tốc triển khai các kế hoạch phục vụ hành khách. Đại diện Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết thời điểm hiện tại, lượng khách đặt vé máy bay nội địa cao điểm tết tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu lớn tập trung vào các đường bay từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đồng Hới. Theo đó, các hãng đã chuẩn bị lực lượng phi công, tiếp viên, máy bay cũng như nhân sự, trang thiết bị phục vụ từ rất sớm để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho cao điểm tết.

Đối với các đường bay quốc tế, hãng này cũng bắt đầu bán vé tết. Đến nay Vietnam Airlines đã khôi phục tới hầu như toàn bộ các thị trường nước ngoài như thời điểm trước dịch (trừ thị trường Trung Quốc). Tổng số chuyến bay quốc tế của hãng dự kiến tăng gần gấp đôi so với thường lệ. Trong đó, các đường bay đi châu Úc, Đông Bắc Á và một số tuyến du lịch như Thái Lan, Singapore đang có nhu cầu cao trong dịp cao điểm tết.

Các hãng hàng không đang tăng tốc triển khai các kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết. Ảnh: H.T

Trong khi đó, hãng hãng không Bamboo Airways cho biết dịp tết này hãng dự kiến tăng 15%-20% tải trọng, cung ứng hơn 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay. Đối với mạng bay nội địa, hãng sẽ tăng cường khai thác luồng khách đông đúc từ các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đến các tỉnh, thành như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Pleiku, Lâm Đồng, Điện Biên, Kiên Giang và các điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn.

Trên mạng bay quốc tế, hãng tăng cường khai thác các tuyến bay đi Đức, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Thái Lan.

Đại diện hãng đánh giá hệ số lấp đầy trên nhiều chặng bay của hãng đang có xu hướng tăng mạnh, nhiều đường bay đang hết vé khá nhanh. Ngoài ra, hãng cũng đã lên kế hoạch tăng cường bay đêm nội địa trong giai đoạn cao điểm để đáp ứng nhu cầu khách tăng cao.

Còn đại diện Pacific Airlines cho biết hãng đã và đang tiến hành rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn lực, bao gồm công tác kỹ thuật để đảm bảo an toàn nhu cầu đi lại tết của người dân. Đồng thời, hãng cũng sẽ bám sát tình hình thị trường để tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại tăng trong dịp tết Nguyên đán 2023.