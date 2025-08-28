Chiêm ngưỡng Triển lãm thành tựu Đất nước có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: DV

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của trung tâm triển lãm.

Không gian trưng bày chủ đề: "Kiến tạo, phát triển" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Hương Diệp

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Triển lãm có cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng bằng nhiều phương tiện, hình thức, phong cách, từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo (AI)…), mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Ảnh: DV

Khu triển làm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Ảnh: C06

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, trong đó nổi bật là:

1. Khu vực trung tâm của Triển lãm với chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường”, tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2. Không gian triển lãm “Việt Nam - Đất nước - Con người” về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam.

3. Không gian triển lãm “Đầu tàu kinh tế” về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

4. Không gian triển lãm “Khởi nghiệp kiến quốc” về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu.

5. Không gian triển lãm “Khát vọng bầu trời” về lĩnh vực hàng không vũ trụ;

6. Không gian triển lãm “Thanh gươm và lá chắn” về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Ảnh: Thuỷ Hương

Đặc biệt, tại Trung tâm Triển lãm đã dành toàn bộ tòa nhà mang tên “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để thể hiện không gian văn hóa đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước.

Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức triển lãm, Thủ tướng Chính phủ khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”.

Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, triển lãm là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam.