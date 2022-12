Chính sách bán hàng tăng sức hấp dẫn cho căn hộ The Zurich tại “Quận Ocean”

05/12/2022 9:27 AM (GMT+7)

05/12/2022 9:27 AM (GMT+7)





Điểm cộng vàng dành cho chính sách bán hàng

Đã từng lui tới hàng chục dự án khác nhau nhưng chị Ngọc Trâm (Quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý để thực hiện phương án chuyển nhà ra khỏi trung tâm thành phố. Chị cho biết: "Điều mà tôi tìm kiếm bây giờ là một căn nhà có hệ thống tiện ích đẳng cấp giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống. Nhưng đồng thời, chính sách bán hàng cũng phải "dễ thở". Các dự án hiện nay phần lớn là được cái này mất cái kia, cho tới khi tôi có thông tin về The Zurich ở Vinhomes Ocean Park".

Phân khu The Zurich trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội, ngoài ưu thế về vị trí, tiện ích còn có sức hấp dẫn đặc biệt của chính sách bán hàng. Cụ thể, những khách hàng như chị Ngọc Trâm sẽ không còn phải đối mặt với áp lực quá lớn khi chủ đầu tư "bắt tay" cùng ngân hàng triển khai gói vay hạn mức lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán với lãi suất ưu đãi 0%, kéo dài tới 24/5/2025. Điều này đồng nghĩa là chỉ cần có trong tay số tiền tương đương 1/3 giá trị căn hộ là người mua đã có thể hiện thực hóa được giấc mơ sở hữu sản phẩm hàng hiệu của Vinhomes, đồng thời không phải gánh lãi suất cao như so với huy động các nguồn lực tài chính ở bên ngoài.





Phân khu The Zurich "trình làng" chính sách ưu đãi khủng chưa từng có trên thị trường

Đặc biệt, gói hỗ trợ này được chấp thuận giải ngân 2 lần, gồm 35% khi ký hợp đồng mua bán và 35% khi bàn giao căn hộ. Phương án giải ngân hợp lý này là một lợi thế cực lớn, giúp khách hàng dễ dàng được các ngân hàng chấp thuận phương án vay vốn.

Lựa chọn giỏ hàng phân khu The Zurich, khách hàng cũng "dễ thở" hơn khi thời gian thanh toán kéo dài tới 24 tháng. Tiến độ này được chia thành nhiều đợt và giá trị mỗi đợt thanh toán chỉ khoảng 5% giá trị hợp đồng, chưa kể, các đợt thanh toán cách nhau khá xa. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với các dự án trên thị trường hiện nay, giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc chuẩn bị dòng tiền, vừa "nhẹ gánh" chi trả cho mỗi lần đáo hạn. Nguồn vốn sẵn có trong tay vì thế cũng có thể được sử dụng một cách linh hoạt, tối ưu hơn để gia tăng lợi nhuận, phục vụ ngược trở lại cho việc thanh toán hợp đồng.

"Chốt đơn" căn hộ The Zurich, khách hàng cũng có cơ hội nhận được hàng loạt ưu đãi từ chủ đầu tư, như chương trình khuyến mãi dành tặng khách hàng lên tới 50 triệu đồng tính vào giá bán căn hộ ngay khi ký hợp đồng mua bán. Cùng với đó là các ưu đãi đặc biệt: miễn phí 5 năm phí quản lý kể từ ngày căn hộ đầu tiên của tòa nhà được bàn giao; hoặc khách hàng cũng có thể chuyển đổi thành giá trị tương đương với 900.000 đồng/m2 thông thủy được tính vào giá bán căn hộ khi ký hợp đồng mua bán/ hợp đồng thuê. Chưa kể, khách hàng thanh toán sớm từng đợt còn được hưởng thêm suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn, sẽ được giảm trừ vào lần thanh toán khi nhận bàn giao căn hộ….

Anh Bạch Thành Nam, nhân viên một công ty môi giới bất động sản nhận định: "Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều rào cản về dòng vốn như hiện nay, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ tiềm lực để "chơi lớn" như Vinhomes. Mức "ưu đãi chồng ưu đãi" như đang áp dụng cho căn hộ The Zurich cho thấy sự đồng hành, chia sẻ của chủ đầu tư, vừa mang tới những lợi ích vật chất, vừa tạo ra sự khích lệ tinh thần giúp khách hàng vững niềm tin. Đây cũng chính là nhân tố tạo ra xung lực quan trọng giúp thị trường tăng nhiệt trong thời gian tới".

Hiện thực hóa giấc mơ sở hữu "cuộc sống hạnh phúc" Thụy Sĩ

Cộng hưởng cùng với chính sách bán hàng vượt trội là chất sống Thụy Sĩ hiếm có tạo nên sự đắt giá cho căn hộ The Zurich. Ngoài việc kiến tạo cảnh quan phân khu như một "Thụy Sĩ thu nhỏ" với các cụm cảnh quan đặc trưng như hồ cảnh quan Geneva, bể cảnh quan Zurich Fountain, đài phun nước Rhine Fall, quảng trường Thụy Sỹ, Tháp đồng hồ Zurich… hệ thống tiện ích đẳng cấp, sang trọng như resort cũng mang tới cảm giác sống hạnh phúc mỗi ngày cho cư dân. Đó là hàng loạt sân thể thao trong công viên nội khu, như sân gym sắc màu, sân đánh cầu lông, bóng rổ; hay sân chơi Rustic Style dành riêng cho trẻ nhỏ, vườn cờ tướng, xích đu, không gian đọc sách…

Sân chơi Rustic Style tại nội khu The Zurich được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ

Phía bên trong tòa nhà là không gian sinh hoạt cộng đồng, với tổ hợp Thermal Bath mang tới chuỗi trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thể chất phong cách 5 sao như các khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Thụy Sĩ. Cùng với đó là các phòng tập gym tiện nghi hay yoga dây thư thái; các phòng ngâm bể nước nóng, bể sục thư giãn hay phòng xông hơi giãn mang tới cảm giác sảng khoái sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Trẻ nhỏ còn có riêng khu Kid zone gồm hàng loạt trò chơi miễn phí nhưng có chất lượng và công năng tương tự các khu vui chơi mất phí tại các trung tâm thương mại tạo thêm sự hưng phấn để có kết quả học tập tốt hơn.

Lần đầu tiên xuất hiện tổ hợp Thermal Bath đậm chất resort Thụy Sĩ.

Là một mảnh ghép của Vinhomes Ocean Park, cư dân tương lai của The Zurich cũng có đặc quyền sử dụng hàng nghìn tiện ích của đại đô thị biển, như "bộ đôi" biển hồ nước mặn nhân tạo 6.1ha và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng 24,5 ha, tích hợp cùng với 150 sân vận động thể thao với đầy đủ các bộ môn luyện tập, 8,5 km đường đạp xe và chạy bộ ven hồ; 8 bể bơi trong nhà và ngoài trời, trong đó có cả bể bơi phong cách Olympic tại tổ hợp tiện ích 5 tầng nằm ngay sát dự án…

Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của đại đô thị biển, cư dân dễ dàng sử dụng tổ hợp nhà để xe kết hợp thương mại dịch vụ rộng hàng nghìn m2 ngay dưới chân tòa nh,à hay kết nối tới cụm 6 trường học chất lượng cao kế cận. Mọi nhu cầu của cuộc sống cũng sẽ được đáp ứng bởi các dịch vụ chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingoup, gồm cả giáo dục (Vinschool, VinUni), Thương mại (Vincom) và tiêu chuẩn quản lý vận hành Vinhomes đã được khẳng định ở khoảng 30 dự án trên toàn quốc. Đặc biệt, từ tháng 11 vừa qua, 5 lớp cảm biến an ninh cũng đã được kích hoạt, tạo thành "tấm khiên điện tử" 7 lớp, đảm bảo không gian sống riêng tư và an toàn cho mọi gia đình. Với chính sách bán hàng vượt trội đang được áp dụng, cơ hội sở hữu cuộc sống thượng lưu đúng chất Thụy Sĩ tại The Zurich đang nằm trong tầm tay của mọi khách hàng.