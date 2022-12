Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết

Dù là thời điểm buổi sáng nhưng chợ Bình Tây (quận 6) vẫn rất vắng khách. Khung cảnh trước chợ thường rất tấp nập, tiểu thương, doanh nghiệp, bạn hàng tất bật vận chuyển hàng từ xe vào và ngược lại, nhưng Tết năm nay tình hình lại khác. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, với tình hình này, các tiểu thương không khỏi lo lắng.



Vừa ôm những thùng hàng, phụ khách đưa lên xe máy, bà Lệ - tiểu thương ngành hàng thực phẩm, rầu rĩ nói thời điểm này mà không thấy khách từ các tỉnh đâu. “Còn một tháng nữa là Tết rồi nhưng năm nay thấy thế này cũng đủ hiểu chợ buồn hay vui”, bà Lệ nói.



Bánh kẹo thường là mặt hàng đắt khách nhất dịp Tết nhưng khu vực thuộc ngành hàng này vẫn không mấy sôi động. Các lối đi ra vào thỉnh thoảng mới có khách. Các tiểu thương cho biết hàng năm chen không lọt nhưng năm nay tiểu thương phải ngồi chờ khách.



Bà Ứng Thị Liên - trưởng ngành hàng bánh kẹo chợ Bình Tây, cho biết năm nay, tiểu thương không dám trữ hàng cũng vì sức mua. Mọi năm một tháng trước Tết âm lịch là hàng bán chạy nhất. Bạn hàng ở nhiều địa phương khác í ới cả ngày đặt hàng, đóng hàng chở đi. Nhưng giờ thì vắng không ngờ.



Chợ Bình Tây là chợ sỉ cung cấp hàng hóa cho các địa phương từ miền Trung trở vào, bạn hàng nhiều nhất là các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Khách hàng nhiều và thường mua với số lượng lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các gian hàng bên trong nhà lồng nhiều thời điểm không có khách, chỉ có tiểu thương với nhau.



Không chỉ vắng khách, không dám trữ hàng mà nhiều tiểu thương kinh doanh bánh kẹo cũng phải đóng cửa. Họ chấp nhận bỏ mùa kinh doanh Tết vốn là thời điểm rất sôi động của ngành bán lẻ.



Ngành hàng thời trang, may mặc như quần áo, giày dép còn hẩm hiu hơn. Theo các tiểu thương, họ sớm dự báo được tình hình do kinh tế năm nay khó khăn, người dân chủ yếu mua thực phẩm ăn Tết, chưa tính nhiều ăn mặc. Do vậy, tiểu thương cũng "liệu cơm gắp mắm", không lấy hàng nhiều, với đơn hàng lớn chỉ lấy theo yêu cầu của khách.

Còn chợ Tân Bình (quận Tân Bình) - trung tâm quần áo sỉ, cung cấp cho các chợ lớn, nhỏ tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam, hiện chỉ hơn 2.900 sạp kinh doanh trong khi quy mô lên đến hơn 3.300 sạp. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, tình hình kinh doanh khó khăn, sức mua giảm nên nhiều chủ sạp nghỉ bán.



Các tiểu thương kỳ vọng sức mua sẽ khá hơn vào những ngày tới, đặc biệt là qua Tết Dương lịch.