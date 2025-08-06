Cô giáo người Anh bán gốm sứ nuôi trẻ đường phố Việt Nam

Mỗi chiếc cốc bán ra tại Lily and Sophia giúp nuôi một bữa ăn cho trẻ em đường phố tại Việt Nam. Một chiếc bát hoặc đĩa tương đương hai bữa ăn. Một tô lớn như trong ảnh tương đương 3 bữa ăn. (Ảnh: Lily and Sophia)/ CNA

Hành trình từ chiếc cốc “bí ẩn”

Năm 2016, khi đang dạy tiếng Anh ở Hà Nội, cô giáo người Anh Thushani Lovatt say mê những chiếc cốc gốm tinh xảo trong một quán cà phê. Cô được biết đó là sản phẩm của một xưởng gốm do phụ nữ Việt Nam điều hành.

Ba năm sau, Lovatt chuyển đến Singapore cùng chồng – Tim – làm việc trong một trường quốc tế phi lợi nhuận.

Năm 2023, họ quay lại Việt Nam du lịch cùng hai con nhỏ tại Hội An. Một lần nữa, Lovatt bị cuốn hút bởi những chiếc cốc thủ công tại khách sạn và phát hiện chúng cũng đến từ một xưởng gốm do phụ nữ điều hành.

Lovatt tò mò và quyết tìm cho ra nơi làm ra chúng. Sau nhiều ngày hỏi han nhân viên khách sạn, cô nhận được địa chỉ của một đại lý bán sỉ. Dù đang trong kỳ nghỉ, cô vẫn bắt Grab băng qua những cánh đồng lúa với hai con nhỏ để mua vài chiếc cốc và bát đẹp.

Không dừng lại ở đó, Lovatt tiếp tục tìm kiếm xưởng sản xuất thật sự. Sau nhiều lần dò hỏi và nhờ bạn người Việt giúp tìm manh mối, cuối cùng cô cũng tìm được xưởng gốm "bí ẩn" đó. Xưởng không có website. Không địa chỉ Google Maps. Nhưng cô giáo người Anh đã tìm được nó.

Lập thương hiệu gốm từ tình yêu gốm và lòng nhân ái

Lovatt chia sẻ cô rất mê gốm. (Ảnh: Lily và Sophia)

Năm 2024, Lovatt chính thức thành lập thương hiệu gốm thủ công có tên Lily and Sophia – theo tên hai con gái cô. Mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ thủ công độc đáo, mà còn tài trợ bữa ăn cho trẻ em vô gia cư tại Việt Nam thông qua hợp tác với tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation (tổ chức Rồng Xanh).

“Là một người mẹ, tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh những đứa trẻ phải đói ăn. Nếu tôi có thể mang đến cho chúng một bữa ăn, thì đó không chỉ là thức ăn – đó là hy vọng”, Lovatt chia sẻ.

Mỗi chiếc cốc từ thương hiệu Lily and Sophia bán ra sẽ góp 1 bữa ăn cho trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Việt Nam; mỗi bát/đĩa = 2 bữa ăn; mỗi tô lớn = 3 bữa ăn, Lovatt chia sẻ.

Gốm "từ trái tim"

Khác với sản phẩm công nghiệp, mỗi món gốm của Lily and Sophia mất 10–14 ngày để hoàn thiện: từ tạo hình, pha màu, nhúng men, phơi nắng và nung 2 lần để đảm bảo bền, chịu được máy rửa, lò vi sóng, lò nướng...

“Chúng được tạo ra bởi những người phụ nữ đã học nghề cả đời, thậm chí qua nhiều thế hệ", Lovatt chia sẻ.

Cô Nguyễn Tuyết là một trong những nữ nghệ nhân tại xưởng gốm Việt Nam mà Lovatt hợp tác cùng. (Ảnh: Lily và Sophia)

Để đảm bảo nghệ nhân được trả công xứng đáng, Lovatt trả gấp 2–3 lần mức giá xưởng bán cho khách thông thường.

Bắt đầu từ 700–800 sản phẩm đầu tiên, cô tự thiết kế mẫu, lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch – màu đại dương, ánh cực quang, cánh hoa, sỏi đá…

Giá bán cốc, bát, đĩa, tô ở Lily và Sophia là từ 29-320 đô Singapore. Ảnh Lily và Sophia

Dù từng gặp trục trặc giấy phép nhập khẩu, hàng bị giữ ở cảng, phải thuê người khiêng gốm lên tận căn hộ (thậm chí chất đầy phòng tắm), Lovatt vẫn kiên trì.

Tháng 2/2025, tại một hội chợ ở trường nơi chồng cô làm việc, Lovatt bán được 96/100 sản phẩm, vượt xa kỳ vọng.

“Tôi đã khóc sau đó. Không ngờ người ta lại quan tâm đến câu chuyện phía sau đến vậy", Lovatt chia sẻ.

Lovatt (trái) cùng các nữ nghệ nhân gốm Việt Nam đã trở thành bạn của cô, trong đó có Vũ Toàn, chủ xưởng gốm (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Lily và Sophia)

Ký ức Việt Nam và lý tưởng sống

Lovatt từng từ bỏ công việc tổ chức sự kiện dược phẩm lương cao ở Anh để đến Việt Nam dạy học năm 2016. Ban đầu là cú sốc văn hóa: xe máy ngập đường, phở bán từ xô nhựa, người chở ghế sofa bằng xe máy… Nhưng điều khiến cô yêu Việt Nam là lòng tốt.

“Tối đầu tiên, hai vợ chồng tôi lạc đường và đói. Một người lạ mở cửa mời vào nhà ăn. Chúng tôi cứ tưởng đó là quán ăn. Khi định trả tiền, ông ấy nhất quyết không lấy. Sau mới biết đó chỉ là nhà dân", Lovatt chia sẻ.

Từng chứng kiến cảnh 2 mẹ con ở Việt Nam ngủ trên vỉa hè, đốt rác sưởi ấm, Lovatt luôn canh cánh trong lòng. Với thương hiệu gốm này, cô đã tìm được cách tạo tác động và đóng góp lâu dài.



Đến nay, Lily and Sophia đã bán hơn 492 sản phẩm, cung cấp 822 bữa ăn cho trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Việt Nam.

Lovatt chia sẻ cô hoàn toán trúng "tiếng sét tình yêu" với Việt Nam”. (Ảnh: Lily và Sophia)

“Vài tuần trước, con gái tôi – Sophia – nói: ‘Mẹ ơi, sinh nhật con, con muốn mọi người tặng tiền. Con muốn đưa tiền cho mấy bạn không có nhà.’ Tôi đã suýt khóc. Con bảo: ‘Vì mẹ làm thế với Lily and Sophia", cô giáo người Anh kể.

“Đó là lý do tôi làm tất cả điều này – để gieo hy vọng vào một thế giới tử tế hơn", cô giáo người Anh nhấn mạnh.