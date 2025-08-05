Người đàn ông Ấn Độ đến Việt Nam mua MacBook, tiết kiệm được khoản tiền lớn còn được 'tặng' thêm 1 món quà cực hấp dẫn

Macbook air.

Một người dùng Reddit ở Ấn Độ đang được cộng đồng mạng khen ngợi vì kế hoạch tài chính thông minh, giúp anh không chỉ tận hưởng chuyến đi 11 ngày đến Việt Nam mà còn mua được một chiếc MacBook với giá thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ. Trong nhiều năm qua, người dùng Apple tại Ấn Độ đã phải chi thêm tiền để mua MacBook hoặc iPhone do nhiều yếu tố như phí nhập khẩu cao, Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) và chiến lược định giá cao cấp.

Trong bài đăng gây sốt trên diễn đàn r/macoffer của Reddit với tiêu đề: “Tôi bay sang Việt Nam từ Ấn Độ chỉ để mua MacBook”, người dùng này đã chia sẻ chi tiết kế hoạch “mua sắm thông minh” của mình và nhấn mạnh anh đã nảy ra ý tưởng này vì muốn tiết kiệm tiền.

“Nếu bạn định mua một chiếc MacBook hoặc iPhone giá hơn 2 lakh rupee ở Ấn Độ, tin tôi đi – đáng để bạn làm một chuyến đi ngắn đến Việt Nam. Vừa mua được rẻ hơn, vừa tranh thủ nghỉ dưỡng”, người này viết.

Bay giá rẻ, làm việc từ xa và "săn" MacBook

Anh cho biết đã tìm được vé khứ hồi rẻ nhất tới Hà Nội, thủ đô Việt Nam. Trong suốt chuyến đi 11 ngày, anh vừa làm việc từ xa vừa tranh thủ khám phá thành phố, đồng thời ghé qua hơn 15 cửa hàng để tìm mua chiếc MacBook mong muốn.

Kinh nghiệm mà anh chia sẻ đặc biệt hữu ích.

“Hãy luôn hỏi: ‘Cửa hàng có cấp giấy hoàn thuế VAT tại sân bay không?’ Một số nơi sẽ không có. Có cửa hàng còn giúp tôi mở máy kiểm tra rồi đóng lại kỹ lưỡng để đảm bảo có thể hoàn thuế tại sân bay – quá chuyên nghiệp!”, người đàn ông viết.

Chiếc MacBook mà người dùng này nhắm đến có giá khoảng 1,85 lakh rupee tại Ấn Độ (nếu áp dụng ưu đãi qua thẻ tín dụng). Trong khi đó, tại Việt Nam, sau khi hoàn thuế VAT tại sân bay, tổng chi phí cho máy chỉ còn khoảng 1,48 lakh rupee – tiết kiệm được khoảng 36.500 rupee (gần 11 triệu đồng).

“Tính riêng phần MacBook, tôi đã tiết kiệm được 36.500 rupee. Tức là chỉ cần thêm 5.000 rupee nữa, tôi vừa có một chiếc MacBook mới toanh, vừa có kỳ nghỉ tại Việt Nam”, anh chia sẻ thêm.

Kỳ nghỉ 11 đêm chỉ tốn… 48.000 rupee

Chi tiết trong bài đăng, anh cho biết tổng chi tiêu cho cả MacBook và chuyến đi kéo dài 11 ngày là khoảng 2,08 lakh rupee. Sau khi nhận hoàn thuế, số tiền này giảm còn khoảng 1,97 lakh. Nếu trừ đi chi phí của chiếc máy, thì toàn bộ chuyến du lịch 11 đêm ở Việt Nam chỉ tiêu tốn khoảng 48.000 rupee (tương đương hơn 13 triệu đồng).

Anh còn nói thêm rằng mình đã làm việc xuyên suốt chuyến đi, nghĩa là vẫn giữ được thu nhập trong khi nghỉ dưỡng và mua sắm.

Bài đăng gây bão, dân mạng thi nhau “lên kế hoạch”

Bài đăng trên nhanh chóng lan truyền trên Reddit, thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và cho biết họ đang xem xét làm điều tương tự, đặc biệt là với các sản phẩm Apple vốn thường có giá cao tại Ấn Độ do thuế nhập khẩu và chính sách giá nội địa.

Một người bình luận: “Bài viết cực kỳ hữu ích. Đây là kiểu thông tin mà tôi muốn tìm thấy trên Reddit. Đang định mua iPhone mới, chắc phải kết hợp với chuyến đi Dubai hoặc Việt Nam thôi!”.

Người khác viết: “Không thể tin được! Cách bạn trình bày quá chi tiết, nghe có vẻ hoàn toàn khả thi".

Một thành viên khác chia sẻ trải nghiệm tương tự: “Tôi cũng mới làm điều này cách đây 2 tháng – bay sang Việt Nam, mua MacBook Pro M4, Apple TV và iPhone 16 Pro Max".

Một lời khuyên thú vị khác đến từ cộng đồng là nếu có thể mượn thẻ sinh viên từ người thân, người dùng còn có thể tiết kiệm thêm 20.000 rupee nữa, chưa kể mua Apple Care rẻ hơn và có thể nhận thêm AirPods miễn phí.

Theo NDTV, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ về du lịch mà còn cả... mua sắm công nghệ, ít nhất là với cộng đồng người dùng Apple tại Ấn Độ. Khi giá chênh lệch quá lớn và thủ tục hoàn thuế đơn giản, câu chuyện “bay đi nước khác để mua đồ điện tử” ngày càng không còn là điều phi lý.