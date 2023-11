Cổ phiếu NVL "bùng nổ" kéo theo loạt chứng khoán địa ốc bật trần, VN-Index tăng sốc gần 36 điểm

Trước đó, hồi tháng 4, NVL đã bị đưa vào diện cảnh báo do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Khi đó, HoSE cũng đưa NVL vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ (cắt margin) do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022.