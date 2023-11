Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (2/11): Một số mã ngành bán lẻ và ngân hàng được quan tâm

02/11/2023 6:30 AM (GMT+7)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10, VN-Index hồi phục 11,47 điểm (tương ứng mức tăng 1,12%) lên 1.039,66 điểm với 319 mã tăng, 177 mã giảm và 71 mã tham chiếu. Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt mức hơn 15,1 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng trên sàn HoSE có gần 680 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh đạt mức hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Về giao dịch của khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay trở lại bán ròng với giá trị vào khoảng hơn 80 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được khuyến nghị nắm giữ. Ảnh: VPB

Áp lực tăng điểm còn khó khăn, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược gì?

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (2/11), Chứng khoán Asean (Aseansc) nhận định thị trường dần có xu hướng giao dịch tích cực hơn trong những phiên gần đây nhờ sự dẫn dắt của dòng tiền khối ngoại. Vì thế, các cơ hội trading ngắn hạn đã xuất hiện nhiều hơn khi VN-Index về vùng định giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và áp lực bán có thể quay trở lại khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự gần 1.040 – 1.050 điểm. Do đó, Aseansc khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi và chỉ nên giải ngân tại những nhịp rung lắc của thị trường.

Chứng khoán Agribank (AGR) thì nhận định, trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index tạo cặp nến tương tự mẫu hình Bullish Harami cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần khi điểm số lùi về vùng hỗ trợ 1.010-1.020 điểm. Chỉ báo RSI đang trong vùng quá bán cũng ủng hộ cho việc nhịp hồi kỹ thuật có thể sẽ xảy ra.

Tuy nhiên cần lưu ý, thanh khoản hiện vẫn chưa được cải thiện và đang ở mức thấp hơn so với giai đoạn tích lũy hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn có khả năng đang tạo bẫy tăng giá tương tự với vùng điểm 1.080 điểm trong giai đoạn cuối tháng 10. Vì vậy, AGR khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng quan sát thêm thị trường, hạn chế giải ngân cho đến khi hình thành đáy rõ ràng hoặc khi thị trường xác lập mặt bằng giá ổn định.

Chứng khoán Vietcap (VCI) thì dự báo VN-Index sẽ kiểm định kháng cự MA5 đang ở vùng 1.040 -1.045 điểm và có thể rung lắc trong phiên chiều khi lượng hàng giá rẻ hôm thứ Ba về tài khoản. Nếu lực bán ra không mạnh, lực mua có thể sẽ duy trì quyền kiểm soát thị trường vừa giành được, qua đó sẽ thúc đẩy sự hồi phục của VN-Index sau đó.

Nếu đóng cửa trên 1.045 điểm, ngưỡng kháng cự tiếp theo của chỉ số sẽ là đường MA10 tại 1.070 điểm. Trong khi đó, hỗ trợ hiện tại của VN-Index vẫn là vùng 1.025 điểm.

BVSC dành khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW của Công ty CP Thế giới số. Ảnh: DGW

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường chung vẫn trong xu hướng giảm do đó VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc giải ngân 20-30% tài khoản với các mã cổ phiếu có đà phục hồi mạnh hơn so với thị trường chung, đồng thời giữ tâm lý cẩn trọng không sử dụng đòn bẩy.

"Các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, hạn chế không giải ngân bắt đáy sớm. Việc VN-Index xuất hiện những nhịp bật nảy ngắn trong phiên là chưa đủ để xác nhận thị trường đã tìm lại được điểm cân bằng trong ngắn hạn", chuyên gia VCBS khuyến nghị.

Mã cố phiếu nào được quan tâm?

Phiên giao dịch hôm nay (2/11), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Theo BVSC, việc duy trì lợi nhuận tốt từ đầu năm trong môi trường kinh doanh khó khăn, định giá hiện tại của PNJ đang ở mức hấp dẫn sau những nhịp điều chỉnh gần đây của thị trường. PNJ hiện giao dịch ở mức P/E là 11,3x (cuối 2024) và 9,8x (năm 2025) so với mức trung bình 5 năm là 18,0x và vị trí dẫn đầu thị trường.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với PNJ, nhưng hạ mức giá mục tiêu theo DCF 6,9% xuống 92.524 đồng/CP (Upside: 28,5%) từ 98.902 đồng/CP trước đó, do sử dụng giả định WACC cao hơn trong môi trường lợi suất tăng.

BVSC tiếp tục ưa thích PNJ với vị thế dẫn đầu trong thị trường trang sức có thương hiệu tại Việt Nam, và thế mạnh tài chính cũng như thực thi cho phép doanh nghiệp tận dụng sự phục hồi của nhu cầu trong ngắn hạn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Ngoài ra, BVSC cũng dành khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW của Công ty CP Thế giới số.

Theo quan điểm đầu tư của BVSC, việc ưa thích DGW với các lý do: (1) mô hình doanh nghiệp năng động; (2) danh mục sản phẩm vượt trội; và (3) đội ngũ lãnh đạo hàng đầu với những nỗ lực đã được chứng minh trong việc mở rộng doanh nghiệp theo chiều dọc và ngang.

Tuy nhiên, BVSC hạ giá mục tiêu theo phương pháp DCF 19,5% xuống 50.500 đồng/CP (Upside: 20,1%) từ mức 62.740 đồng/CP trước đó, do: (1) dự báo lợi nhuận ròng thấp hơn; và (2) sử dụng WACC cao hơn trong môi trường lợi suất gia tăng.

Chứng khoán MB (MBS) thì khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Tuy nhiên, MBS điều chỉnh lợi nhuận sau thuế 2023-2024 của VPB giảm 22,6-19,8% so với dự báo trước do kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 chỉ đạt 66,2% so với dự báo. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng dự kiến giảm 25,2% trong năm 2023 và tăng mạnh 40,4% trong năm 2024.

MBS hạ giá mục tiêu xuống mức 19.200 đồng/CP do (i) điều chỉnh giảm lợi nhuận dự phóng 2023 - 24; (ii) điều chỉnh giảm P/B mục tiêu về mức 1.1x so với 1.2x theo báo cáo gần nhất. MBS duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với VPB.

Ngoài ra, MBS cũng khuyến nghị mua cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong với giá mục tiêu là 19.200 đồng/CP.