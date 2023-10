Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (1/11): Kỳ vọng từ khoản hoa hồng của Mercedes-Benz, cổ phiếu HAX được quan tâm

01/11/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/10, một lần nữa, áp lực bán lại gia tăng vào cuối phiên chiều, VN-Index sau thời điểm 14 giờ mất tới hơn 20 điểm trước khi thu hẹp mức giảm còn 14,21 điểm (-1,36%) và chốt tại 1.028,19 điểm nhờ lực mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tương tự, tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,44% về 206,17 điểm và UPCoM-Index cũng giảm 1,64% về 80,93 điểm.

Cổ phiếu HAX của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được khuyến nghị mua với giá mục tiêu 15.500 đồng/CP. Ảnh: HAX

Nhà đầu tư hạn chế không giải ngân bắt đáy sớm

Phiên giao dịch hôm nay (1/11), các chuyên gia chứng khoán vẫn nhận định, xu hướng giảm điểm vẫn đang đóng vai trò chủ đạo và chỉ số vẫn nhiều khả năng đối mặt với rủi ro giảm trở về quanh ngưỡng hỗ trợ 1.000 (+/-15) điểm.

Theo Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), điểm đáng chú ý là thanh khoản phiên giao dịch ngày 31/10 tăng cao, vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực bán vẫn còn rất lớn.

Tổng kết lại trong tháng 10, VN-Index đã giảm 125,96 điểm (- 10,91%) với xu hướng vẫn còn khá tiêu cực trên biểu đồ tháng.

Việc mua tăng tỷ trọng tại vùng hỗ trợ 1.020 điểm trong phiên hôm nay chưa mang lại lợi thế và khả năng vẫn có thể còn giảm thêm. Vì vậy, nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong vị thế mua mới, chờ thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn trước khi có hành động tăng thêm tỷ trọng.

Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) nhận định, VN-Index vẫn còn rủi ro tiếp tục giảm điểm về các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo nhưng cũng có thể phục hồi kỹ thuật trong các phiên tới. Nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài quan sát diễn biến thị trường và tranh thủ các nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nếu nếu đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao.

Với nhà đầu tư trung, dài hạn, thì thị trường vẫn đã được xác nhận là qua đáy downtrend tại 950 điểm, mặc dù hiện tại xu hướng uptrend kết thúc nhưng khả năng cao thị trường sẽ đi vào vùng tích lũy lại.

Do đó, nhà đầu tư dài hạn không cần quá lo ngại, nếu cơ cấu tốt từ đầu sóng thì có thể tiếp tục nắm giữ danh mục chờ thị trường ổn định trở lại.

Cổ phiếu BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh được khuyến nghị tích cực. Ảnh: BMP

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhận định, mặc dù VN-Index đã giảm mạnh về gần các ngưỡng hỗ trợ đã đề cập và RSI đã xuống dưới ngưỡng 30, nhưng xu hướng giảm điểm vẫn đang đóng vai trò chủ đạo và chỉ số vẫn nhiều khả năng đối mặt với rủi ro sụt giảm trở về quanh ngưỡng hỗ trợ 1.000 (+/-15) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi sớm.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, hạn chế không giải ngân bắt đáy sớm. Việc VN-Index xuất hiện những nhịp bật nảy ngắn trong phiên là chưa đủ để xác nhận thị trường đã tìm lại được điểm cân bằng trong ngắn hạn.

Chọn mã cổ phiếu nào phiên hôm nay?

Phiên giao dịch hôm nay (1/11), Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu HAX của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với giá mục tiêu 15.500 đồng/CP.

Trong quý III/2023, doanh thu của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đạt 1.115 tỷ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng, giảm 86,2% so với cùng kỳ nhưng tăng 166,7% so với quý trước.

Do nhu cầu mua xe Mercedes không cao như kỳ vọng, VDSC điều chỉnh giảm doanh thu thuần năm 2023 và 2024 xuống còn 5.087 tỷ đồng và 5.375 tỷ đồng, từ mức 6.775 tỷ đồng và 6.809 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2023 và 2024 cũng được điều chỉnh xuống 1.456 đồng/CP và 1.557 đồng/CP.

Tuy nhiên, VDSC kỳ vọng doanh nghiệp này sẽ ghi nhận hoa hồng từ Tập đoàn Mercedes-Benz trong quý IV/2023.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu HAX trong dài hạn với giá mục tiêu 15.500 đồng/CP.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì dành khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh.

Quan điểm đầu tư của BVSC, dự báo lợi nhuận ròng 2023 của BMP tăng mạnh 47,2% so với năm ngoái lên 1.021,9 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận ròng 2024 được dự báo sẽ bình thường hóa về mức 705,5 tỷ đồng, và tăng 5,6% trong 2025 lên mức 745,2 tỷ đồng.

Chúng tôi cũng duy trì dự báo cổ tức tiền mặt 2023 ở mức 12.000 đồng/CP (dự kiến chi trả trong 2023-2024). Đồng thời, chúng tôi dự báo tỷ lệ EPS năm 2024-2025 là 8.500 đồng/CP. Suất cổ tức dao động ở mức 10,4-14,7% so với giá hiện tại.

Sau khi giá cổ phiếu có sự sụt giảm gần đây, BMP hiện giao dịch ở mức P/E là 8,0x (giữa 2024), 9,5x (năm 2024) và 9,0x (năm 2025).

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform với BMP, nhưng hạ giá mục tiêu xuống 98.000 đồng/cp (Upside: 20,5%) do tăng WACC trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng.

Triển vọng nhu cầu tươi sáng hơn nhờ triển vọng cải thiện thị trường bất động sản Việt Nam cũng như các chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng. Thuận lợi là giá hạt nhựa PVC có vẻ đang ổn định ở mức thấp.

Về dài hạn, chúng tôi nhận thấy việc BMP củng cố vị thế trên thị trường sẽ giúp đảm bảo năng lực đàm phán với khách hàng bằng cách duy trì giá bán ở mức cao. Điều này giúp bảo vệ biên lợi nhuận trong trường hợp giá hạt nhựa PVC hồi phục, theo BVSC.