Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (14/11): Mỹ sắp công bố dữ liệu lạm phát tháng 10, chọn cổ phiếu nào?

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/11, VN-Index đóng cửa giảm 1,61 điểm (-0,15%) và may mắn trụ lại mốc 1.100,07 điểm; HNX-Index giảm 0,54 điểm (-0,24%) về 226,11 điểm và UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,06%) về 85,98 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế lớn trên cả 3 sàn với 400 mã giảm giá, 17 mã giảm sàn trong khi số mã tăng giá chỉ 294 mã, 19 mã tăng kịch trần; giá trị giao dịch phiên này đạt hơn 18.281 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp trên HoSE với giá trị 368 tỷ đồng. Lực bán trên UPCoM là hơn 7 tỷ trong khi khối ngoại mua ròng 16,2 tỷ đồng trên HNX.

Cổ phiếu POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với giá mục tiêu 14.500 đồng/CP. Ảnh: POW

Tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (14/11), Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá mức hỗ trợ 1.090 điểm vẫn được giữ vững, đà giảm lại thu hẹp về cuối phiên giao dịch ngày 13/11 trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm là những dấu hiệu khả năng VN-Index sẽ khó xảy ra tình trạng giảm sâu và mạnh.

CSI tiếp tục duy trì quan điểm VN-Index đang test lại ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.090 điểm sau khi xuất hiện phiên bùng nổ xác định tín hiệu phục hồi của tuần trước.

Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên vị thế nắm giữ và tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận khi VN-Index chạm tới ngưỡng hỗ trợ 1.090 điểm trong phiên tiếp theo.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhận định, việc hình thành mẫu nến spinning trung tính về cuối phiên 13/11 cho thấy áp lực cung cầu vẫn đang khá cân bằng.

Trong kịch bản vùng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 1.085 (+/-5) điểm, tương ứng với đường MA10, vẫn tiếp tục được giữ vững, VN-Index đang đứng trước cơ hội mở rộng nhịp hồi phục trong ngắn hạn và hướng lên vùng đích kỳ vọng quanh 1.145 (+/-5) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục trải bán nếu chỉ số có nhịp hồi phục, một lần nữa quay lên tiếp cận các vùng kháng cự.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam thì dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang và giằng co trong biên độ hẹp ở phiên hôm nay. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được mức kháng cự 1.125 điểm trong một vài phiên tới.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới", chuyên gia Yuanta Việt Nam khuyến nghị.



Cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn cũng được khuyến nghị mua vào.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì các nhà đầu tư bám sát thị trường, đặc biệt là ở khu vực hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.085-1.090 điểm để có thể tận dụng những nhịp rung lắc, giải ngân mua cổ phiếu với mức giá chiết khấu tốt hơn.

Chọn mã cổ phiếu nào phiên hôm nay?

Phiên giao dịch hôm nay (14/11), Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với giá mục tiêu 14.500 đồng/CP (upside 26% so với giá đóng cửa ngày 10/11/2023) dựa trên phương pháp EV/EBITDA với EV/EBITDA mục tiêu 2024F là 4.9x.

Luận điểm đầu tư của BSC, định giá hấp dẫn do POW đang giao dịch với mức chiết khấu 40% so với EV/EBITDA trung bình 5Y và P/B 2024F = 0,8x. Với EV/EBITDA mục tiêu 2024F = 4,9x, giá mục tiêu năm 2024F là 14.500 đồng/CP (tăng +26%);

Bên cạnh đó, lợi nhuận POW phục hồi mạnh mẽ với dự báo năm 2024 (tăng 54% so với năm trước) nhờ: các nhà máy lớn không có lịch đại tu và Vũng Áng 1 trở lại hoạt động ổn định.

Rủi ro: (1) Rủi ro hoạt động do gặp sự cố; (2) Tỷ giá USD/VND tăng mạnh hơn ước tính và (3) Nhu cầu điện thấp hơn ước tính do rủi ro kinh tế chậm lại.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn.



Với giả định giá dầu Brent cho năm 2023 ở mức 84 USD/thùng, crack spread trung bình 14,2 USD/thùng. VCBS tăng dự phóng doanh thu 2023F của BSR 6% so với dự báo trước đó đạt 140.848 tỷ đồng (giảm 16% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với dự báo trước đó, đạt 8.077 tỷ đồng (giảm 45%).

Cho năm 2024F, giả định giá dầu Brent 86,5 USD/thùng, crack spread trung bình 15 USD/thùng và dự phóng doanh thu năm 2024 là 121.625 tỷ đồng (giảm 14% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 7.864 tỷ đồng (giảm 3%). Doanh thu năm 2024 được BSR dự phóng giảm chủ yếu do sản lượng tiêu thụ năm 2024 dự phóng giảm 15% so với năm 2023 do BSR phải ngưng hoạt động 50 ngày để thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

BSR tăng giá mục tiêu cho BSR thêm 3% lên 22.673 đồng/cp (+21% so với giá đóng cửa ngày 07/11/2023). BSR khuyến nghị mua đối với BSR.

Chứng khoán SSI (SSI) thì khuyến nghị mua cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO (IDC).

Cụ thể, SSI duy trì khuyến nghị mua cho IDC và tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 58.100 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn đến từ (1) định giá cao hơn cho mảng bất động sản nhà ở khi bao gồm kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại Idico Long An (chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hựu Thạnh và dự án khu dân cư trung tâm mở rộng ở Long An) và (2) cập nhật giá mục tiêu từ giữa năm 2024 đến cuối năm 2024.

SSI dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025 lần lượt tăng trưởng 60% và 45%, chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động bàn giao đất KCN (100 ha vào năm 2024 và 128 ha vào năm 2025) cũng như lượng backlog chưa ghi nhận tính đến cuối năm 2023 đạt 98 ha (theo ước tính của SSI).



Trên cơ sở đó, SSI giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025 thêm 20%/6% do dự kiến bàn giao đất KCN thấp hơn vào năm 2024 và các giả định biên lợi nhuận gộp thận trọng hơn trong cả 2 năm.