Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (22/2): Hai mã cổ phiếu ngân hàng vào "tầm ngắm" đầu tư, là mã nào?

22/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (21/2), thị trường chứng khoán chưa thể lấy lại sắc xanh với 239 mã tăng và 262 mã giảm. Theo đó, VN-Index chốt phiên giao dịch với mức giảm không đáng kể, vẫn giữ được mốc 1.230 điểm. Thanh khoản thị trường bất ngờ tăng nhẹ so với phiên liền kề trước đó, tương ứng 22,5 nghìn tỷ đồng.

Trên sàn HNX, số lượng mã đỏ vẫn chiếm ưu thế, chỉ số HNX-Index tiến về vùng 233 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, tương đương 76 triệu đơn vị, trị giá khoảng hơn 1.400 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, chốt phiên, chỉ số UPCoM-Index ghi nhận biến động không quá lớn. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt trên 35 triệu đơn vị, giá trị khoảng trên 590 tỷ đồng.



Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được giữ vững, tuy nhiên áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện tại một số cổ phiếu ngân hàng cũng như hệ sinh thái Vingroup.

Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Ảnh: TCB

Rủi ro xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang hiện hữu



Phiên giao dịch hôm nay (22/2), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), đánh giá, mặc dù rủi ro xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang hiện hữu, quán tính tăng điểm được kỳ vọng sớm quay trở lại trong những nhịp tới nhờ sự chủ động của phe mua.

Nhà đầu tư được khuyến nghị kê mua trở lại từng phần khi các mã mục tiêu riêng lẻ quay lại các vùng hỗ trợ đáng lưu ý hoặc chỉ số quay xuống điểm đỡ quanh 1.170 (+-10).

Trong khi đó, Chứng khoán TPS thì đánh giá, thông tin tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống giảm 0,6% so với cuối năm 2023 cùng với mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm sẽ tác động đến tâm lý thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục cho thấy sự vận động tích cực trong phiên 21/2 cũng là yếu tố hỗ trợ đà tăng cho phiên giao dịch tiếp theo.

Trong ngắn hạn, ở kịch bản lạc quan VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng điểm 1.250 – 1.280 điểm trước khi một nhịp điều chỉnh xuất hiện.

Ở kịch bản thận trọng hơn, chỉ số có thể kiểm định lại vùng kháng cự mạnh 1.235 điểm. Nếu không vượt qua mốc này, khả năng chỉ số đảo chiều và kiểm định lại mức hỗ trợ 1.160-1.180 điểm sẽ khá cao.

Chứng khoán Agribank (AGR) thì khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Ảnh: STB

Còn theo Chứng khoán An Bình, VN-Index đã chinh phục vùng kháng cự 1.226 điểm thành công và có khả năng tiến xa hơn đến các vùng kháng cự mới. Tuy nhiên chỉ số đã gần tiệm cận vùng đỉnh cũ tại 1.255 điểm. Do đó, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi giao dịch quanh mốc kháng cự này.

Lực kéo điểm xuất phát từ nhóm có tính thị trường, do đó VN-Index có khả năng tiến xa đến vùng kháng cự tại 1.230 – 1.255 điểm. Đây cũng là vùng đỉnh ngắn hạn mà thị trường không vượt qua được vào tháng 9/2023.

Nhà đầu tư đang tham gia giao dịch cần chủ động quản trị danh mục khi thị trường tiến gần đến mốc kháng cự trên.

Hai mã "cổ phiếu vua" được khuyến nghị tăng tỷ trọng

Chứng khoán Agribank (AGR) khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).



Quan điểm đầu tư của AGR, lợi nhuận trước thuế quý IV và cả năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HSX: STB) ghi nhận tăng đáng kể, lần lượt là 2.755 tỷ đồng (tăng 45%) và 9.595 tỷ đồng (tăng 51%), nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh.

Lũy kế cả năm 2023, thu nhập lãi thuần tăng 29%, biên lãi ròng (NIM) tiếp tục xu hướng tăng, đạt 3,8% (tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm ngoái nhờ tỷ suất sinh lời tài sản cao 9,6%). STB là một trong số ít ngân hàng có tỷ NIM mở rộng trong năm 2023. Trong khi đó tổng thu nhập hoạt động đi ngang so với năm 2022, đạt 26.173 tỷ đồng do sự sụt giảm từ thu nhập hoạt động dịch vụ.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 31/12/2023 đạt 2,28%, tăng nhẹ so với mức 2,20% cuối quý III/2023 và STB đã tăng cường gia tăng bộ đệm dự phòng cao hơn trong năm.

Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 tiếp tục đà tăng trưởng nhờ: (1) STB có tỷ lệ trích lập dự phòng cao sẽ có nhiều dư địa mở rộng lợi nhuận khi thu hồi các khoản nợ xấu sau khi hoàn tất Đề án tái cơ cấu năm 2024, từ đó gia tăng nguồn vốn và mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho ngân hàng; (2) tăng trưởng tín dụng cao và kết quả từ tái cấu trúc; (3) Mặt bằng định giá hấp dẫn tại mức P/B 1,2x lần.

Do đó, AGR khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu STB với giá mục tiêu 36.000 đồng/CP (upside 17%).

Trong khi đó, Chứng khoán MB (MBS) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng 25,5% so với cùng kỳ và lũy kế cả năm đạt 18.191 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ), cao hơn 7,1% so với dự báo gần nhất của MBS và đạt 100% kế hoạch cả năm 2023.



Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%, cao hơn so với mức 0,7% cuối năm 22, song khả quan hơn so với dự báo của MBS trước đây. Nợ nhóm 2 giảm 49,2% và chiếm tỷ lệ 0,9%. Trong năm 2023, TCB đã sử dụng hơn 2.668 tỷ đồng để xử lý nợ xấu (tăng 290,6% so với cùng kỳ, chiếm 79,8% tổng dư nợ trích lập trong kỳ).

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt mức 102,1% tại cuối năm 2023, cải thiện hơn so với các quý trước song thấp hơn so với mức 157,1% tại cuối năm 2022.

Dự báo của MBS dựa trên cơ sở: (1) tăng trưởng tín dụng đạt hơn 20% trong năm 2024 và giảm xuống mức 17,5% trong 2025 ; (2) NIM sẽ được duy trì quanh mức 4.3-4.4%, tương đương với mức trước dịch Covid-19.

MBS cho rằng mặc dù môi trường lãi suất thấp được duy trì nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm, đặc biệt các khoản vay liên quan đến bất động sản nhằm kích cầu mảng cho vay này.

Từ đó, MBS khuyến nghị mua đối với TCB và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 44.800 đồng/CP, tăng 25,8% so với dự báo gần nhất với việc điều chỉnh mức P/B mục tiêu lên 1.1x (báo cáo gần nhất 1.0x).