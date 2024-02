Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (21/2): Vì sao giá cổ phiếu IDC của Tổng công ty Idico được ACBS điều chỉnh tăng 16%?

21/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

21/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

Trong phiên giao dịch ngày 20/2, thị trường chứng khoán tiếp tục giữ vững sắc xanh với 245 mã tăng và 231 mã giảm. Theo đó, VN-Index chốt phiên với mức tăng 0,42% lên vùng 1.230 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại sụt giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước đó, tương ứng chỉ đạt 20,9 nghìn tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chốt phiên giao dịch, số lượng mã đỏ vẫn chiếm ưu thế, chỉ số HNX-Index tiến về vùng 233 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, tương đương 98 triệu đơn vị, trị giá khoảng hơn 1.800 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, chốt phiên, UPCoM-Index ghi nhận biến động không quá lớn. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt trên 49 triệu đơn vị, giá trị khoảng trên 862 tỷ đồng.

Chứng khoán ACB (ACBS) tiếp tục khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu là 62.600 đồng/cp cho cổ phiếu IDC của Tổng công ty Idico (HNX: IDC).





Đà tăng đang khá dốc, nhiều khả năng VN-Index sẽ chững lại

Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì xu hướng tăng và tiến về vùng 1.250 điểm. Ngoài sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup, đà hồi phục của các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản cũng góp công lớn giúp thị trường giữ được sắc xanh. Với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong các phiên tiếp theo.

Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thông tin tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống giảm 0,6% so với cuối năm 2023 cùng với mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm sẽ tác động đến tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục cho thấy sự vận động tích cực trong phiên giao dịch ngày 20/2 cũng là yếu tố hỗ trợ đà tăng cho phiên giao dịch tiếp theo.



Tuy nhiên, đóng góp chủ yếu vào đà tăng của chỉ số trong phiên 20/2 đến từ nhóm cổ phiếu trụ VHM, VIC, GVR… trong khi diễn biến các cổ phiếu khác lại cho thấy sự phân hóa.

Trong ngắn hạn, ở kịch bản lạc quan VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng điểm 1.250 – 1.280 điểm trước khi một nhịp điều chỉnh xuất hiện.

Ở kịch bản thận trọng hơn, chỉ số có thể kiểm định lại vùng kháng cự mạnh 1.235 điểm. Nếu không vượt qua mốc này, khả năng chỉ số đảo chiều và kiểm định lại mức hỗ trợ 1.160-1.180 điểm sẽ khá cao.

"Trong phiên giao dịch hôm nay (21/2) có thể xuất hiện những đợt rung lắc, điều chỉnh nhưng rủi ro điều chỉnh sâu trong bối cảnh hiện tại là thấp. Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi những cổ phiếu đã tăng nóng và cách xa vùng tích lũy khi VN-Index đang tiệm cận với mốc kháng cự mạnh 1.250 điểm...", Chứng khoán BETA, nêu quan điểm.

Trong khi đó, theo Chứng khoán BIDV (BSC), sau một ngày giằng co, VN-Index kết phiên 20/2 tại mốc 1.230,06 điểm, tăng hơn 5 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành hóa chất dẫn đầu đà tăng hôm nay, theo sau là ngành bất động sản.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Hiện tại, thanh khoản vẫn đang ủng hộ VN-Index tiến về ngưỡng kháng cự 1.250. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số đang khá dốc và có thể chững lại trong vài phiên tiếp theo để tích lũy thêm.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên 20/2 tăng hơn 5 điểm nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên. Thị trường đang tiếp tục hướng lên và chưa có dấu hiệu tạo đỉnh, điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang tích cực tham gia thị trường giúp chỉ số sớm quay lại khu vực đỉnh 1.250 điểm.

Tuy nhiên, dù dòng tiền đang tích cực tham gia thị trường nhưng không có sự đồng thuận mà luân chuyển giữa các nhóm ngành.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục duy trì tỷ trọng. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc giải ngân đối với nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền, có xu hướng vượt kháng cự sau thời gian dài giao dịch tích lũy như chứng khoán, cảng biển…

Mã cổ phiếu nào tiềm năng?

Phiên giao dịch hôm nay (21/2), Chứng khoán ACB (ACBS) tiếp tục khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu là 62.600 đồng/cp cho cổ phiếu IDC của Tổng công ty Idico (HNX: IDC), tăng 16% so với giá mục tiêu trước đó chủ yếu do bổ sung Khu công nghiệp Tân Phước 1 vào định giá.

Năm 2023, IDC công bố doanh thu đạt 7.237 tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.056 tỷ đồng (giảm 21% cùng kỳ), hoàn thành 81% kế hoạch của doanh nghiệp.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 không được như kỳ vọng, tuy nhiên, IDC vẫn vượt kế hoạch cho thuê cả năm là 127 ha với gần 170 ha đất khu công nghiệp được ký mới (tăng 28,8% so với năm 2022), trong đó Khu công nghiệp Hựu Thạnh dẫn đầu với hơn 62 ha, tiếp theo là Phú Mỹ 2 với gần 54 ha.

Theo ACBS, tỷ lệ lấp đầy cuối 2023 đạt 58,3% và giá thuê trung bình là 129 USD/m2/thời hạn còn lại (tăng 4,9% so với cùng kỳ).

Trong năm 2023 IDC bàn giao 106 ha tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Hựu Thạnh, Quế Võ 2 và Cầu Nghìn, trong đó 73 ha ghi nhận doanh thu 1 lần (bao gồm 29 ha ký hợp đồng trong 2022 và và 44 ha ký hợp đồng trong 2023) và 33 ha ghi nhận doanh thu khi thay đổi phương pháp hạch toán từ hàng năm sang một lần tại Khu công nghiệp Quế Võ 2.

IDC là doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp duy trì tình hình tài chính tốt với nợ ròng duy trì quanh mức 1.300 tỷ đồng trong năm 2023 và tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 20,6% (giảm 1,2% so với năm 2022).

Nhìn chung, do diện tích cho thuê khu công nghiệp năm 2023 cao hơn dự phóng nên ACBS điều chỉnh doanh thu dự phóng năm 2024 của IDC tăng 11% lên hơn 9.600 tỷ đồng (tương đương tăng 33% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế tăng 24% lên hơn 2.900 tỷ đồng (tương đương tăng 78% so với cùng kỳ).

Tăng trưởng chủ yếu nhờ diện tích khu công nghiệp bàn giao tăng trưởng gấp rưỡi lên gần 160 ha và ghi nhận giao dịch chuyển nhượng 2,2 ha cho phía Aeon với doanh thu ước tính là 437 tỷ đồng.