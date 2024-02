Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (29/2): VN-Index lên cao nhất 17 tháng, cơ hội cho mã cổ phiếu nào?

29/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán hôm qua (28/2), VN-Index đã vượt qua mốc 1.250 điểm dễ dàng khi tăng thêm 17, 09 điểm (1,38%), lên mức 1.254,55 điểm; ngược lại, HNX-Index giảm 0,22 điểm (0,09%), về mức 235,16 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường phiên này giảm nhẹ so với phiên trước đó, chỉ đạt giá trị giao dịch đạt hơn 25,4 nghìn tỷ đồng trên 3 sàn.

Nhìn chung, VN-Index phiên này dù gặp lực cản mạnh tại vùng kháng cự 1.250 điểm nhưng với sự tích cực của nhiều nhóm ngành đã giúp VN-Index vượt đỉnh 17 tháng, khi đóng cửa tăng 17,09 điểm (+1,38%) tại mốc 1.254,5 điểm, dù vậy thanh khoản giảm nhẹ 1,5% so với phiên giao dịch trước và vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên giao dịch, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHM của Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM) và duy trì giá mục tiêu ở mức 56.400 đồng/cổ phiếu.

Khả năng VN-Index sẽ giằng co

Phiên giao dịch hôm nay (29/2), các công ty chứng khoán đều đưa ra nhận định, khả năng VN-Index sẽ có phiên giằng co, củng cố vùng giá mới trước khi hình thành những phiên giao dịch chạy đà xác lập các vùng giá cao mới trong năm.

Theo Chứng khoán Beta (Beta), từ quan điểm kỹ thuật cho thầy, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, SAR và cặp (DI+,DI-) vẫn duy trì trạng thái tích cực. Dù vậy, VN-Index đang ở ngoài Band trên của dải Bollinger Bands và chỉ báo RSI đang ở vùng quá mua do vậy các rủi ro rung lắc/điều chỉnh trong ngắn hạn gia tăng khả năng xảy ra.

Hiện tại, vùng 1.200 - 1.210 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index.

Phiên tăng điểm hôm qua (28/2) hướng chỉ số VN-Index đến vùng 1.280-1.300 điểm. Dù vậy, mốc 1.250 là điểm kháng cự mạnh nên rất có thể trong phiên giao dịch ngày 29/2, thị trường có khả năng kiểm định lại mốc 1.250 điểm nên nhà đầu tư cần thận trọng hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đang ở trạng thái tăng quá nóng để tránh áp lực chốt lời dẫn đến rủi ro điều chỉnh.

Đối với nhà đầu tư sở hữu những cổ phiếu đang ở trạng thái tăng nóng hoặc đã đạt mục tiêu, có thể cân nhắc đến phương án chốt lời một phần để đảm bảo hiệu suất đầu tư cho danh mục.

Chứng khoán BIDV (BSC) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhìn dưới góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết phiên 28/2 tăng điểm thuyết phục nhờ nhóm cổ phiếu trụ đảo chiều hồi phục.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo ADX và DI + vẫn tiếp tục hướng lên vùng cao cho thấy VN Index vẫn đang trong nhịp tăng trung hạn. Bên cạnh đó, MACD đã vượt lên trên đỉnh cũ, xóa bỏ đi xác suất hình thành phân kỳ âm đồng thời cũng củng cố thêm cho xu hướng tăng điểm của thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo dòng tiền CMF đã vượt lên trên mức 0 và tiếp tục hướng lên, đồng thời RSI và MACD cũng đang neo ở vùng cao và chưa có dấu hiệu hình thành đỉnh cho thấy VN Index vẫn sẽ tiếp tục hướng lên khu vực 1.260 - 1.265 tương ứng với mốc 1 của thang đo Fibonacci mở rộng tính từ đầu nhịp tăng tháng 12.

VCBS cho biết thị trường tăng điểm phiên 28/2 chủ yếu nhờ sự nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng nhìn chung vẫn chưa có sự lan tỏa ra phần còn lại của thị trường.

Do đó, VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư chuyển dần sang giải ngân các cổ phiếu cho dấu hiệu xây nền chắc chắn và có tín hiệu dòng tiền vào ổn định thuộc một số nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng, dầu khí.

Mã cổ phiếu nào hấp dẫn?

Theo VCSC, VHM có vị thế thuận lợi để tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở tại Việt Nam trong dài hạn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và thành tích đã được chứng minh trong việc phát triển dự án quy mô lớn. VHM có định giá hấp dẫn với P/B dự phóng năm 2024/25 lần lượt đạt 0,9x/0,8x.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (giảm 12% so với năm trước), chủ yếu nhờ lượng bàn giao dự kiến tại Ocean Park 2 & 3 (chiếm khoảng 70% dự báo doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 của VCSC) và doanh số mới dự kiến tại dự án Vũ Yên.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do dự kiến ghi nhận doanh số bán buôn thấp hơn so với năm 2023.

Từ đó, VCSC tăng 7%/3% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025 chủ yếu do điều chỉnh thời gian ghi nhận bàn giao bất động sản vì kết quả bàn giao chậm hơn dự kiến trong quý IV/2023 dẫn đến việc VCSC dời dự báo bàn giao của từ quý IV/2023 sang năm 2024 và 2025.

Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu của PNJ dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là tiềm năng dài hạn của ngành trang sức. Việt Nam là một trong những thị trường vàng đứng đầu Đông Nam Á với quy mô tiêu thụ ước tính đạt 55.5 tấn vàng/năm.

Tuy nhiên thị trường vàng trang sức vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 21%) cùng thu nhập người dân tăng nhanh và xu hướng chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ, chúng tôi cho rằng dư địa tăng trưởng cho những doanh nghiệp đầu ngành như PNJ còn rất lớn.

Thứ hai là cổ phiếu PNJ tăng trưởng hàng đầu với định giá hấp dẫn. Chiến lược tăng trưởng của PNJ tập trung vào mở mới cửa hàng và tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ. VCBS kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục mở mới 35 – 40 cửa hàng/năm, tập trung tại các tỉnh phía Bắc và duy trì tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ (SSSG) 8-10% trong 2 năm tới dưới kỳ vọng về sức mua trang sức hồi phục, đặc biệt vào nửa cuối 2024.

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ năm 2024F lần lượt đạt 39.387 tỷ đồng (tăng 18,9% so với năm trước) và 2.395 tỷ đồng (tăng trưởng 21,5%), trong khi đó cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức hấp dẫn với P/E 14.6, thấp hơn 80% so với trung bình ngành.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 110.060 đồng/CP, tương đương với P/E mục tiêu đạt 16x dựa trên triển vọng tích cực của sức mua ngành trang sức hồi phục và tăng trưởng cửa hàng offline.