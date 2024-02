Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (27/2): Dòng tiền lan tỏa tìm nhóm dẫn dắt mới, chọn mã cổ phiếu nào để đón sóng?

27/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

Trong phiên giao dịch hôm qua (26/2), lực mua phục hồi tích cực sau phiên bán mạnh ở cuối tuần trước. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 444 mã tăng và 298 mã giảm. Sắc xanh chiếm phần lớn trong rổ VN30 với 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,17 điểm (1%), lên mức 1.224,17 điểm; HNX-Index tăng 1,78 điểm (0,77%), lên mức 232,86 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường có phần giảm sút so với phiên giao dịch cuối tuần trước, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt gần 835 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 19,5 nghìn tỷ đồng; HNX-Index đạt gần 80 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) được hàng loạt công ty chứng khoán khuyến nghị mua vào. Ảnh: Quốc Hải





Mở vị thế mua thăm dò ở một vài mã mạnh hơn thị trường khi VN-Index có nhịp chỉnh

Theo đánh giá của Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên tăng đầu tuần hôm qua mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường, tuy nhiên thanh khoản lại sụt giảm so với phiên trước nên sự đảo chiều là chưa mạnh.

Mặc dù vậy, việc thanh khoản vẫn ở mức cao so với trung bình 20 phiên (+11,12%) cho thấy vẫn có nhiều nhóm ngành chưa rơi vào xu hướng giảm.

Khả năng sẽ có những nhóm ngành tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên tới như chứng khoán, hóa chất, thủy sản… Vì vậy, áp lực hình thành trong phiên cuối tuần trước khó mà đẩy VN-Index giảm sâu.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn ưu tiên vị thế quan sát, hạn chế việc mua mới dù VN-Index đã có tín hiệu khá tích cực trong phiên hôm nay. Một số nhóm ngành bứt phá mạnh ở trên thì chỉ mở vị thế mua thăm dò ở một vài mã mạnh hơn thị trường khi VN-Index có nhịp chỉnh", chuyên gia CSI khuyến nghị.

Trong khi đó, Chứng khoán DSC thì đánh giá, chỉ số VN-Index phiên hôm qua đạt 1.224,17 điểm (+1%), với tín hiệu hồi phục và độ lan tỏa rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là diễn biến vượt đỉnh ở nhóm chứng khoán cho thấy trạng thái tâm lý khởi sắc như chưa từng có áp lực phiên phân phối cuối tuần trước.

Điểm sáng là dòng tiền mở rộng điểm đến ở nhiều nhóm cổ phiếu khác ngoài nhóm ngân hàng. Diễn biến dòng tiền lan tỏa và tìm nhóm dẫn dắt mới dẫn rõ ràng hơn. Tổng quan, thị trường lấy lại động lượng tích lũy tích cực ngắn hạn, xu hướng trong trung hạn vẫn được bảo lưu.

DSC khuyến nghị nhà đầu tư hành động theo thiên hướng quan sát. Diễn biến cân bằng trong phiên hôm nay sẽ mở ra xác suất cân bằng gia tăng.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), phiên hôm nay các nhà đầu tư nên chốt lời đối với các mã cổ phiếu đã đạt mục tiêu và có dấu hiệu hụt hơi, để cơ cấu danh mục sang nắm giữ cổ phiếu thuộc các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền tích cực trong một số phiên trở lại đây như chứng khoán, thủy sản, hóa chất...

Mã cổ phiếu nào đáng chú ý?

Phiên giao dịch hôm nay (27/2), CTCK Agribank (AGR) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG).

Quan điểm đầu tư của AGR, MWG là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam, phân phối các sản phẩm điện thoại, điện máy, hàng tiêu dùng và dược phẩm. Doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Cụ thể, năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của MWG đạt 119.234 tỷ đồng (giảm 11%) và 167,7 tỷ đồng (giảm 96% so với năm trước đó). Trong quý IV, MWG ghi nhận khoản chi phí một lần từ việc đóng cửa gần 200 cửa hàng.

Sau giai đoạn tái cấu trúc, AGR kỳ vọng MWG có thể tiết giảm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2024.

Vừa qua, MWG đã công bố kế hoạch kinh doanh 2024 với doanh thu đạt 125.000 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.400 tỷ đồng (tăng hơn 14 lần cùng kỳ).

Chuỗi Thế giới di động (TGDĐ, bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh (ĐMX) phục hồi, theo AGR, tín hiệu tích cực là doanh thu mảng ICT đã liên tục phục hồi qua các quý và kỳ vọng tiếp tục phục hồi trong năm 2024 trên mức nền thấp cùng kỳ.

Kỳ vọng chuỗi Bách hóa xanh (BHX) có lãi trong năm 2024: BHX tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng về doanh thu của toàn công ty. Trong năm 2023, doanh thu của chuỗi đạt 31,6 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2022. Riêng trong quý IV/2023, doanh thu của BHX đã tăng 31% so với cùng kỳ. Mặc dù không liên tục mở thêm cửa hàng mới nhưng BHX vẫn tăng trưởng về doanh thu cho thấy hiệu quả hoạt động đã cải thiện tích cực từ sau khi tái cấu trúc.

Hiện nay doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của BHX đạt 1,8 tỷ đồng/cửa hàng, tiệm cận điểm hòa vốn và dự kiến sẽ sớm có lãi ròng năm 2024.

Chuỗi nhà thuốc An Khang, hiện tại MWG đang tập trung vào tối ưu hiệu quả của các nhà thuốc đang vận hành. AGR đánh giá đây là chiến lược phù hợp để chuỗi An Khang cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng đến mục tiêu có lãi. Trong khi đó, chuỗi Avakids ghi nhận doanh thu 2023 đạt 900 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ. Chuỗi Erablue tại Indonesia cũng cho thấy những tín hiệu tích cực khi doanh thu bình quân mỗi cửa hàng cải thiện và số lượng cửa hàng tăng từ 5 lên 50 điểm bán trong một năm vừa qua.

Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của MWG sẽ phục hồi tích cực trong năm 2024 nhờ: (1) Mảng ICT phục hồi mạnh trên mức nền thấp cùng kỳ; (2) Kỳ vọng chuỗi BHX có lãi trong năm 2024; (3) Các chuỗi khác như Avakids, An Khang tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động và đặc biệt chuỗi Erablue thâm nhập thành công thị trường tiềm năng Indonesia.

Từ các nhận định trên, AGR đánh giá tích cực đối với cổ phiếu MWG và khuyến nghị mua với giá mục tiêu 55.000 đồng/CP (upside 19,3% so với mức giá hiện tại).