Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (26/2): Nhà đầu tư không nên hoảng loạn, thị trường vẫn chưa đánh mất xu thế tăng ngắn hạn

26/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số VN-Index đã tăng 13 điểm trước khi lực bán mạnh xuất hiện vào gần cuối phiên khiến thị trường đảo chiều đóng cửa giảm hơn 15 điểm. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể so với phiên trước đó với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng.

Trước tâm lý chốt lời của nhà đầu tư, VN-Index thu hẹp dần đà tăng vào cuối tuần và kết tuần tại 1.212 điểm, tăng 0,2% so với tuần trước; trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,69% về 231,1 điểm và UPCoM-Index tăng nhẹ 0,07% để đóng cửa tại 90,2 điểm.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HAX của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với giá mục tiêu 16.100 đồng/cổ phiếu. Ảnh: HAX

Thị trường vẫn chưa đánh mất xu thế tăng ngắn hạn

Theo các công ty chứng khoán, trên góc độ phân tích kỹ thuật, thị trường vẫn chưa đánh mất xu thế tăng ngắn hạn khi chỉ số VN-Index vẫn đang giao dịch trên đường MA20 và vùng 1.190-1.200 điểm sẽ là vùng hỗ trợ của thị trường. Do đó, nhà đầu tư không nên hoảng loạn bán tháo cổ phiếu mà nên quan sát diễn biến cung cầu thị trường ở vùng hỗ trợ 1.190-1.200 điểm.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng chưa nên mở vị thế mua mới khi thị trường vừa trải qua một phiên biến động mạnh và cần tìm vùng cân bằng trở lại.

Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), diễn biến tăng điểm của VN-Index trong phiên sáng cuối tuần trước (ngày 23/2) chủ yếu dựa vào lực đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số ít các mã bluechips khác cho thấy độ rộng tăng điểm khá hẹp. Thêm vào đó, tín hiệu đảo chiều về cuối phiên đã hình thành một bẫy tăng giá điển hình, báo hiệu khả năng bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường.

Mặc dù vậy, xu hướng tăng vẫn đang được xác nhận cho VN-Index với cơ hội hồi phục trở lại tại các vùng hỗ trợ đáng lưu ý, gần là quanh 1.200 (+/-5) điểm và xa hơn là quanh 1.170 (+/-10) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ, đặc biệt là các điểm đỡ tương ứng với vùng quanh 1.170 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) thì nhận định, rủi ro trong ngắn hạn đang ở mức cao cho vị thế mua, vì vậy nhà đầu tư cần hạn chế việc bắt đáy hoặc trung bình giá trong các phiên kế tiếp.

Ngưỡng hỗ trợ cho xu hướng điều chỉnh được CSI kỳ vọng ở ngưỡng 1.180-1.186 điểm trong các tuần tiếp theo.

"Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm quan sát sau khi đã chốt lời trước đó, thậm chí tiếp tục căn bán nếu thị trường có nhịp hồi kỹ thuật trong phiên tới. Vị thế mua mới cần thận trọng và ưu tiên chờ VN-Index test ngưỡng hỗ trợ trên", chuyên gia CSI khuyến nghị.

Chứng khoán MB (MBS) thì khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu SZC của Công ty CP Sonadezi Châu Đức với giá mục tiêu 39.300 đồng/cổ phiếu. Ảnh: SZC

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), với diễn biến thị trường hiện tại, VN-Index có xác suất sẽ tiếp tục xuất hiện rung lắc tích lũy trong biên độ trên 10 điểm trước khi tăng điểm trở lại.

"Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tận dụng nhịp rung lắc trong tuần tới để tiếp tục gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu đang xây nền tích lũy tốt, trong đó chú ý nhóm ngành tài chính-ngân hàng và các doanh nghiệp sản xuất", chuyên gia VCBS khuyến nghị.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng T+ với các cổ phiếu đã sẵn có trong tài khoản, cụ thể là chốt lời ngắn hạn trong những nhịp tăng để quản trị rủi ro và cân nhắc mua lại khi giá cổ phiếu điều chỉnh giảm trong những nhịp rung lắc điều chỉnh trong phiên.

Mã cổ phiếu nào đáng chú ý?

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HAX của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với giá mục tiêu 16.100 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý IV/2023, HAX ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.077 tỷ đồng (giảm 32,6% so với cùng kỳ) và 22 tỷ đồng (giảm 96% so với cùng kỳ), tương ứng mức EPS năm 2023 đạt 375 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân do sức mua ô tô hạng sang ảm đạm.

Tuy nhiên, năm 2024, VDSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của HAX lần lượt ở mức 5.237 tỷ đồng (tăng 31,5% so với cùng kỳ) và 119 tỷ đồng (tăng 244% so với cùng kỳ), tương ứng mức EPS là 1.275 đồng.

Theo VDSC, kết quả trên dựa trên từ sự phục hồi nhu cầu về ô tô hạng sang từ nền thấp năm 2023 và dự báo biên lợi nhuận ròng sẽ cải thiện 162 điểm cơ bản so với cùng kỳ nhờ chấm dứt áp lực hàng tồn kho "khó bán" và mặt bằng lãi suất cao.



Từ đó, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HAX với giá mục tiêu 16.100 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, Chứng khoán MB (MBS) thì khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu SZC của Công ty CP Sonadezi Châu Đức với giá mục tiêu 39.300 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, doanh thu SZC đạt 818 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 219 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và tăng 11% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024-2025, MBS dự phóng lợi nhuận ròng của SZC năm có thể đạt 333 tỷ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ) và 432 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) nhờ giá cho thuê khu công nghiệp tăng 10%/năm cùng với việc sở hữu diện tích cho thuê đạt 35-40 ha.

Trên cơ sở đó, MBS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu SZC với giá mục tiêu 39.300 đồng/cổ phiếu.