Công nhận 20 xã An toàn khu trong kháng chiến chống Mỹ tại TP.HCM

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1146/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh.





Quyết định công nhận 20 xã, phường, thị trấn thuộc quận Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh của Thành phố Hồ Chí Minh là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bao gồm: xã Long Hòa (huyện Cần Giờ); phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú); thị trấn Tân Túc và các xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phong Phú, Hưng Long, Tân Quý Tây, Quy Đức (huyện Bình Chánh); thị trấn Nhà Bè và các xã Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phước Kiến, Phước Lộc, Phú Xuân (huyện Nhà Bè).



Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa





Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.



Xã được công nhận xã An toàn khu phải có 3 trong 5 tiêu chí: Được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế-xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ); nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên.

Xã An toàn khu phải là nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên, trụ sở ngoại giao (Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán…) của nước ngoài, cơ quan Bộ Chỉ huy Mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Đây cũng có thể là nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ Mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên.

Xã An toàn khu là nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng, góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

Theo TTXVN