Đại đô thị Vinhomes Grand Park chính thức "ra mắt" khách hàng Cần Thơ

Thị trường Tây Nam Bộ sôi sục với sản phẩm hiếm

Những ngày gần đây, khu vực Tây Nam Bộ, đặc biệt là Cần Thơ trở nên sôi sục bởi sự xuất hiện hình ảnh đại đô thị Vinhomes Grand Park "phủ sóng" hàng loạt các kênh truyền thông.

Những hoạt động "hâm nóng" thị trường đã diễn ra như các nhóm roadshow chạy qua nhiều tuyến đường thu hút đông đảo người đi đường. Trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo… hình ảnh Vinhomes Grand Park cũng gây chú ý mạnh với nhà đầu tư, khách mua căn hộ.

"Tôi nghe nói về Vinhomes Grand Park từ lâu, cũng đang có ý định mua cho con cái định cư tại TP.HCM để tiện học tập, sinh sống, gia đình lên thăm hỏi, vui chơi cũng tiện. Bây giờ mới có dịp tìm hiểu trực tiếp nên rất hào hứng" – ông Ngọc Tân (Q.Bình Thủy) nói.

Toàn cảnh đại đô thị Vinhomes Grand Park tại TP.Thủ Đức (TP.HCM)

Được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây sông nước, TP. Cần Thơ là một trong những trung tâm kinh tế phát triển bậc nhất tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và là nơi quy tụ của cộng đồng cư dân trí thức cao trong khu vực.



Tương tự ở tại trung tâm TP. Thủ Đức, đại đô thị Vinhomes Grand Park cũng chính là tâm điểm phát triển vượt bậc, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố phía Đông và là chốn an cư lý tưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Sự kiện giới thiệu dự án Vinhomes Grand Park tại TP.Cần Thơ là cơ hội để chủ đầu tư Vinhomes mang tới những thông tin quý giá cùng tiềm năng đầu tư giá trị dành cho các khách hàng và nhà đầu tư thông thái.

Đại đô thị khai phá những chuẩn mực sống đỉnh cao

Vinhomes Grand Park được mệnh danh là đại đô thị sở hữu chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên thị trường BĐS TP.HCM. Mỗi dự án thành phần khi xuất hiện đều gây sốt với những chuẩn mực sống đẳng cấp hiếm có tại Việt Nam. Tiêu biểu có thể kế đến như The Origami, The Beverly, The Beverly Solari và gần đây nhất là LUMIÈRE Boulevard.

Dự án The Origami duy nhất mang phong cách Nhật tại Vinhomes Grand Park

Là sản phẩm được phát triển bởi những tên tuổi hàng đầu Châu Á là Vinhomes và Mitsubishi Corporation, The Origami là nơi giao thoa giữa thiết kế hiện đại và ý tưởng gia đình truyền thống – tạo nên bản sắc vô cùng khác biệt cho cư dân. Tạo ra dấu ấn cho dự án chính là bộ đôi vườn Nhật tổng diện tích 6800m2 với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc như: Vườn tùng, hồ cá Koi đắt giá, vườn thiền…, khẳng định chất sống riêng cho cư dân tại đây.



Căn hộ The Beverly đẳng cấp dành riêng cho giới thượng lưu

Trong khi đó, mang chất sống đẳng cấp của những ngôi sao Hollywood (Mỹ), The Beverly mang tới không gian nghỉ dưỡng với căn hộ Luxury sky-living thời thượng. Dự án chiếm trọn vị trí kim cương của đại đô thị khi nằm trực diện công viên 36 ha có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, mở ra tầm nhìn trải dài vô cực thu trọn những công trình biểu tượng của Đại đô thị và sông Đồng Nai rộng lớn. Cùng với hơn 200 tiện ích nội khu và ngoại khu đắt giá, The Beverly tạo nên giá trị sống hưởng thụ "tầm sao" cho giới thượng lưu.



The Beverly Solari chất sống bờ Tây nước Mỹ tại Vinhomes Grand Park

Với The Beverly Solari - dự án căn hộ hợp tác thứ hai của Vinhomes và Mitsubishi tại đại đô thị lại mang đến cuộc sống tận hưởng đậm chất bờ Tây nước Mỹ. Lấy cảm hứng từ biểu tượng đại bàng – quốc điểu của nước Mỹ, dự án hướng đến chuẩn mực sống tự do, phóng khoáng và làm chủ tầng cao của các chủ nhân danh giá. 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset của The Beverly Solari mang tới những trải nghiệm khác biệt đại diện cho 3 phong cách sống đẳng cấp.



LUMIÈRE Boulevard – Dự án có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam

Ở ngay trung tâm đại đô thị, LUMIÈRE Boulevard là dự án hợp tác kinh doanh chiến lược giữa Vinhomes và Masterise Homes. Theo đó, Masterise Homes tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, Vinhomes đóng vai trò kinh doanh độc quyền dự án.

Sở hữu kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam, LUMIÈRE Boulevard tạo khác biệt bằng 24 khu vườn xanh có diện tích 20.000 m2 phủ xanh mặt đứng của 5 tòa nhà cùng 17.000 m2 xanh nội khu ước tính tạo ra 125 triệu lít khí oxy mỗi năm, mang tới không gian sống trong lành cho cư dân.



Bên cạnh đó, hàng loạt lợi thế từ hệ sinh thái "all in one" của Vingroup nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park với TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory, quảng trường Golden Eagle… tất cả mang đến cho cư dân tương lai độc quyền tận hưởng không gian sống đẳng cấp, xứng tầm quốc tế.