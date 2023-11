Đại gia Nam Định đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG trong lúc khối ngoại "xả hàng"

04/11/2023 6:06 AM (GMT+7)

Mục đích đăng ký mua vào của đại gia Nam Định này là để tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, ông Tài sẽ sở hữu 36,1 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 2,46% vốn cổ phần của công ty.



Tạm tính với giá đóng cửa phiên 3/11 của MWG là 38.950 đồng/CP, ước tính giá tiền mà ông Tài bỏ ra để gia tăng lượng cổ phiếu trên là gần 39 tỷ đồng.

Chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận khoản lỗ 904,9 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2023, tổng lỗ lũy kế từ năm 2016 tới nay lên tới 8.299,87 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Hải



Động thái đăng ký mua của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MWG vừa trải qua 2 phiên giảm sàn ngày 31/10 và 1/11 và bị "đẩy" xuống mức 33.600 đồng/CP trong phiên giao dịch ngày 2/11, thấp nhất hơn 3 năm qua.

Đáng lưu ý, cổ phiếu MWG đã giảm mạnh thời gian gần đây do lực bán từ phía nhà đầu tư nước ngoài. Trong 3 phiên từ 31/10 đến 2/11, khối ngoại đã bán ròng 15,8 triệu cổ phiếu MWG, giá trị bán ròng lên tới 324 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến mã MWG, trong ngày 3/1, HoSE cũng thông báo việc các quỹ ngoại liên quan tới công ty quản lý quỹ Dragon Capital vừa bán ròng 4,1 triệu cổ phiếu MWG trong ngày 1/11.

Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua 500.000 cổ phiếu MWG; còn lại quỹ CTBC Vietnam Equity Fund bán 1,5 triệu cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 1 triệu cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán 137.900 cổ phiếu.

Qua đó, nhóm quỹ này đã giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu MWG từ 7,1% xuống 6,9%. Ước tính nhóm quỹ này đã thu về hơn 143 tỷ đồng.

Thống kê từ 13/9 đến ngày 1/11, cổ phiếu MWG đã giảm 39%, từ 57.500 đồng, về 35.100 đồng/cổ phiếu và đã giao dịch thấp hơn đáy đầu năm ngày 15/11/2022 là 37.490 đồng/cổ phiếu.



Bên cạnh các nhà đầu tư ngoại giảm sở hữu, các lãnh đạo Công ty thời gian qua cũng liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu MWG.

Cụ thể, trước đó ngày 13/7, ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT bán ra 300.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,24% về còn 0,22% vốn điều lệ. Hoặc, từ ngày 7/9 đến ngày 8/9, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,266%, về còn 0,197% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh trong quý III/2023, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 30.287,7 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 38,82 tỷ đồng, giảm 95,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,1%, về 15,3% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 2,83%, về 0,13%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 37,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.749,1 tỷ đồng, về 4.642,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 77,5%, tương ứng tăng thêm 270,38 tỷ đồng, lên 619,12 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 2,4%, tương ứng tăng thêm 10,27 tỷ đồng, lên 444,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 18,4%, tương ứng giảm 1.038,53 tỷ đồng, về 4.620,3 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Thế giới Di động ghi nhận lỗ 422,31 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.298,53 tỷ đồng, tức giảm 1.720,84 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy MWG "may mắn" thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 86.858,3 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 77,51 tỷ đồng, giảm 97,8% so với cùng kỳ.



Trong đó, riêng chuỗi Bách hóa Xanh, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lỗ 904,9 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế từ năm 2016 tới nay lên tới 8.299,87 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị khác cũng lỗ như: Chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ 234,4 tỷ đồng, lũy kế từ năm 2019 tới nay đang lỗ 553 tỷ đồng; MWG (Cambodia) Co., Ltd ghi nhận lỗ 96,8 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lỗ 701,5 tỷ đồng…

Trong năm 2023, Thế giới Di động đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.200 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện trong năm 2022 (giả định sức mua sẽ hồi phục tích cực từ quý III/2023).

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 1,8% mục tiêu lợi nhuận năm.