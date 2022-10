Đại học Hoa Sen khai giảng năm học 2022-2023, trao học bổng cho nhiều sinh viên

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã tổ chức lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Be yourself – But be your best self" (luôn là chính mình, và là chính bạn ở phiên bản tốt nhất) vào ngày 26/10.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện các sở - ban - ngành TP.HCM, đại diện các cơ quan lãnh sự tại TPHCM, các doanh nghiệp, đối tác, lãnh đạo Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cùng tập thể sư phạm, phụ huynh và các tân sinh viên của trường.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen phát biểu trong lễ khai giảng. Ảnh: Y.N

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ với sự phát triển của công nghệ 4.0, việc phát triển giáo dục theo hướng quốc tế hóa để thu hút được người học trong khu vực và thế giới là vô cùng cần thiết.

Trường đại học Hoa Sen là một trong những đơn vị giáo dục ngoài công lập tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của thành phố.

"Dù năm học 2021 – 2022 có nhiều trở ngại, song tập thể sư phạm và sinh viên của trường đại học Hoa Sen đã có nhiều thành tích, đặc biệt trong công tác kiểm định quốc tế, sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi.

Các bạn trẻ đang ngồi ở đây hoàn toàn có thể tự hào khi 4 năm tới chúng ta sẽ được học tập ở ngôi trường uy tín, năng động, hiện đại này. Tôi gửi gắm niềm tin sâu sắc đến các bạn sinh viên Hoa Sen có mặt hôm nay vì chính các bạn là những thế hệ trẻ sẽ gây dựng nên tương lai của đất nước", PGS.TS Dương Anh Đức nói.

Hàng ngàn tân sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của đại học Hoa Sen. Ảnh: Y.N

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen cũng nhắn nhủ tới các tân sinh viên: "Bên cạnh phát triển tri thức, sinh viên sẽ được khám phá bản thân, hiểu được mình là ai, con đường tương lai của mình có ích cho gia đình, xã hội như thế nào; được bồi dưỡng tinh thần chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, cách sống tử tế và thấm nhuần lòng yêu thương. Nếu đại học chỉ là một mô hình dự bị cho cuộc đời thực thì sẽ là sự lãng phí của một nền giáo dục đại học, sự lãng phí của 4 năm tuổi trẻ".

Ngoài ra, trong số hàng ngàn tân sinh viên nhập học năm 2022, 22 em được nhận học bổng vì điểm số xuất sắc.