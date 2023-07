Nghi bán hóa đơn ngày càng nhiều, cơ quan thuế sẽ mạnh tay phạt

Căn cứ tại Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 về việc triển khai rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có nghi vấn rủi ro cao; Công văn 2526/PC03-D9 ngày 24/03/2023 của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM; Phụ lục 524 doanh nghiệp theo Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023; Công văn 1475/CQQCSĐT-ĐTKT ngày 02/04/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công An Quận Bình Tân; Công văn 1396/ANDT của Bộ Công an và các công văn khác của cơ quan thuế, hiện danh sách các doanh nghiệp rủi ro, bán hóa đơn đã lên tới con số 1.500.

Cơ quan thuế cũng khuyến cáo các doanh nghiệp có hóa đơn đầu vào của 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp để chủ động rà soát và loại trừ các hóa đơn không hợp pháp, không có hàng hóa kèm theo để điều chỉnh kê khai, hạch toán đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.