Đầu tư 7 tỉ đô la xây dựng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ trước năm 2030

18/09/2023 8:57 AM (GMT+7)

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây dựng mới tuyến đường sắt cao tốc với công nghệ động lực phân tán cho tàu khách tương tự của Nhật Bản. Ảnh minh họa: TTXVN

TTXVN dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, bộ sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền trong năm 2025 nhằm làm cơ sở huy động nguồn lực triển khai đầu tư trước năm 2030.

Phía Bộ Giao thông Vận tải đánh giá đây là dự án có quy mô lớn với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7 tỉ đô la, công nghệ phức tạp nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học và đặc biệt là cân đối bố trí nguồn lực.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt, tư vấn rà soát, làm rõ số liệu dự báo nhu cầu vận tải bảo đảm tính khoa học, thống nhất với số liệu trên hành lang vận tải TPHCM – Cần Thơ.

Ban quản lý dự án đường sắt, tư vấn phân tích ưu, nhược điểm cho việc lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, tốc độ thiết kế và cần đồng bộ với việc đầu tư, khai thác đảm bảo kết nối thuận tiện; rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư, phương án tài chính dự án; cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện dự án.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt TPHCM – Cần Thơ có điểm đầu tại ga An Bình (phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Dự án này có chiều dài khoảng 174 km đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Bình Dương, TPHCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ với 13 ga toàn tuyến. Đường sắt áp dụng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm. Tàu khách có tốc độ tối đa là 200 km/h, tàu hàng 120 km/h. Công nghệ được lựa chọn cho tuyến đường sắt này là đoàn tàu động lực phân tán cho tàu khách, đoàn tàu động lực tập trung cho tàu hàng.

Theo TBKTSG