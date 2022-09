Đề nghị khởi tố vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương

Quan cảnh buổi họp báo về vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Ông Quyên cho biết thêm, Công an tỉnh đang trưng cầu giám định; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vấn đề, điều kiện phòng cháy, chữa cháy của cơ sở kinh doanh này.

Công an tỉnh Bình Dương thông tin thiệt hại về người tại vụ cháy, đến sáng 8/9 đã phát hiện 32 người tử vong (gồm 15 nữ, 17 nam).

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 6/9/2022, Công an thành phố Thuận An nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn và chữa cháy.

Sáng 7/9, khói vẫn bốc ra từ quán karaoke An Phú.

Tổng diện tích cháy khoảng 400 m2. Lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu là vải, mút xốp, gỗ... Đám cháy được khống chế lúc 21 giờ 30 phút ngày 6/9/2022; tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Cảnh sát PCCC tiếp tục dập tàn đến tối 7/9/2022. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ bắt đầu tìm kiếm người còn mắc kẹt bên trong và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.