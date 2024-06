Đề xuất cấm tuyệt đối mua bán thuốc trên mạng xã hội

Nhiều nước phạt nặng, khóa trang web vi phạm

Việc bán thuốc, dược phẩm qua mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng, do đó nhiều quốc gia đã ban hành quy định cấm và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm ngặt. Tại Singapore, New Zealand, Canada, Mỹ, cơ quan chức năng có quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội (SMSP) gỡ bỏ các trang web hoặc tài khoản vi phạm quy định về bán thuốc. Hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 50.000 SGD (khoảng 940 triệu đồng) ở Singapore, 50.000 NZD (khoảng 779 triệu đồng) ở New Zealand, 500.000 CAD (khoảng 9,3 tỉ đồng) ở Canada và 1 triệu USD (khoảng 25,5 tỉ đồng) ở Mỹ. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị truy tố hình sự và chịu án tù tới 12 tháng tù (Singapore), 5 năm tù (New Zealand), 3 năm (Canada), 10 năm tù (Mỹ). Ngoài ra, các quốc gia này còn yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội xác minh danh tính người bán thuốc, gỡ bỏ quảng cáo sai lệch và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về nguy cơ khi mua thuốc qua mạng.

X.Mai