Đô thị lớn ở miền Tây nở rộ các dự án chung cư

Những năm gần đây, các tỉnh, thành phố lớn trong khu vực liên tục đón nhận các dự án chung cư từ bình dân đến trung cấp, phân khúc cao cấp chỉ chiếm tỷ lệ rất ít ỏi.

Theo số liệu năm 2020, toàn vùng ĐBSCL có 174/869 đô thị cả nước, trong đó có 1 đô thị trực thuộc Trung ương, 2 đô thị loại I trực thuộc tỉnh, 12 đô thị loại II, 9 đô thị loại III, 23 đô thị loại IV và 127 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng là 31,16%, tăng 4,6% so với năm 2015. Mật độ cư dân cũng ngày càng đông đúc, kéo theo đó là nhu cầu về nhà ở tăng cao và căn hộ chung cư là xu hướng an cư lý tưởng.

Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ đô thị hóa 31,16%, còn nhiều dư địa phát triển.





Chung cư ở miền Tây nở rộ

Gần đây, các dự án chung cư xuất hiện nhiều ở các đô thị lớn như Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Hậu Giang… được triển khai bởi các chủ đầu tư uy tín, trong đó gồm các doanh nghiệp địa phương. Điều này cho thấy các doanh nghiệp bất động sản đang chú tâm đến dòng sản phẩm này, xuất phát từ nhu cầu ở thực, thị trường cần và phù hợp với xu hướng phát triển đô thị của các tỉnh miền Tây và còn bởi xu hướng dịch chuyển đầu tư khi TP.HCM đang khan hiếm nguồn cung mới và giá căn hộ đã tăng cao, kể cả phân khúc bình dân.

Là thủ phủ của ĐBSCL, TP Cần Thơ dẫn đầu toàn vùng về số lượng dự án cũng như giá bán chung cư. Cần Thơ hiện có hơn 10 dự án chung cư đã hiện hữu, phần lớn là nhà ở xã hội, còn lại là căn hộ bình dân và trung cấp, mức giá dao động từ 900 triệu đồng - trên 2 tỉ đồng. Có thể kể đến như chung cư nhà ở xã hội An Phú, chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan, chung cư nhà ở xã hội Nam Long - Hồng Phát, chung cư Hưng Phú, Cadif, Tây Nguyên Plaza… với quy mô từ 5-18 tầng, diện tích căn hộ trung bình từ 38m2 - 170m2.

Phần lớn chung cư ở miền Tây là nhà ở xã hội.





Ở TP Long Xuyên - tỉnh An Giang, hiện có 3 dự án chung cư, trong đó 2 dự án phân khúc nhà ở xã hội và 1 dự án phân khúc cao cấp. Dự án Marina Plaza được xem là dự án chung cư cao cấp nhất Long Xuyên tính đến thời điểm hiện tại, với 23 tầng gồm 347 căn hộ, diện tích trung bình mỗi căn từ 31,68m2 - 98m2, giá bán từ 988 triệu đồng - 3 tỉ đồng/căn. Dự án nhà ở xã hội First Home An Giang quy mô 8 tầng với 495 căn hộ, diện tích trung bình mỗi căn từ 41m2 - 68m2, giá bán hiện nay dao động từ 635 triệu - 1 tỉ đồng/căn. Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Tây Đại Học với quy mô 448 căn hộ, diện tích từ 44m2 - 70m2, giá bán hiện nay khoảng từ 400 triệu - 623 triệu đồng/căn.

TP Bến Tre, đóng góp 2 dự án căn hộ cho thị trường bất động sản miền Tây. Chung cư Hưng Phú - Fancy Tower quy mô 20 tầng, diện tích mỗi căn từ 60m2-90m2, giá bán dao động từ 1,7 - 2,6 tỉ đồng/căn. Thứ hai là chung cư Phương Nam River Park gồm 240 căn hộ, diện tích từ 50m2 - 77m2, giá bán dao động từ 850 triệu - 1,3 tỉ đồng/căn.

Các dự án chung cư nhà ở xã hội được triển khai tại miền Tây. Ảnh sưu tầm.





Tỉnh Tiền Giang, có 2 dự án thuộc phân khúc nhà ở xã hội gồm dự án chung cư nhà ở xã hội Victoria Premium quy mô 176 căn hộ, diện tích trung bình từ 42,32m2 - 66,13m2, giá bán từ 719 triệu - 1,1 tỉ đồng/căn. Dự án Nhà ở xã hội HQC Tân Hương với quy mô 3.057 căn hộ, diện tích từ 33m2 - 56m2, giá bán khoảng từ 700 triệu đồng/căn.

Ở Hậu Giang - tỉnh lân cận với TP Cần Thơ, hiện có 1 dự án chung cư Tây Đô Plaza (huyện Châu Thành A) đang trong quá trình xây dựng, quy mô 17 tầng gồm 300 căn hộ, diện tích từ 33m2 - 64m2, giá bán dao động từ 660 triệu - 1,3 tỉ đồng/căn.

Còn ở TP Vĩnh Long chỉ có 1 dự án chung cư Vĩnh Long Center gồm 300 căn hộ và shophouse, diện tích từ 43m2 - 118m2, giá bán từ 614 triệu - hơn 1,6 tỉ đồng/căn.

Nhìn chung, các dự án chung cư hiện hữu phần nào đảm bảo được nhu cầu an cư cho đối tượng bình dân với mức giá vừa tầm. Sản phẩm chung cư trung cấp và cao cấp hầu như rất khan hiếm, trong khi nhu cầu lại ngày càng tăng cao.

Cần những dự án căn hộ chung cư đột phá hơn

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và tốc độ đô thị hóa ở miền Tây đã làm gia tăng số lượng cư dân ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Họ là tầng lớp trí thức, có địa vị xã hội, doanh nhân thành đạt, có tài chính cao và ổn định… đòi hỏi chất lượng sống cần được nâng tầm. Sở hữu một căn hộ cao cấp, “hàng hiệu” chính là mong cầu cấp thiết của nhóm đối tượng này.

Do đó, các căn hộ ở miền Tây tuy đã được chú trọng đầu tư về số lượng dự án hơn so với trước đây nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu sống hiện đại, đẳng cấp của cư dân khá giả. Thứ nhất, một số chung cư đã sử dụng lâu năm và không được bảo trì định kỳ nên hạ tầng xuống cấp, không gian tù túng, thiếu mảng xanh. Thứ hai, trong chung cư không có tiện ích cho cư dân, nếu có, chỉ vài tiện ích đơn thuần như bãi đậu xe, khu vui chơi trẻ em diện tích hẹp, một vài cửa hàng kinh doanh tạp hóa, ăn uống nhỏ lẻ…

Cư dân miền Tây mong chờ sản phẩm chung cư cao cấp.





Một số dự án chung cư xuất hiện gần đây, đã chú trọng hơn đến chất lượng sống của cư dân, tích hợp thêm một số tiện ích nội khu cơ bản như công viên xanh, khu vui chơi trẻ em, sân tập thể dục thể thao, bãi đậu xe khá rộng… Tuy nhiên, vẫn chưa thực sự nổi bật và đột phá về quy hoạch, thiết kế, chất lượng bàn giao, xuất phát từ định vị sản phẩm đa phần thuộc phân khúc nhà ở bình dân và nhà ở xã hội. Thực tế, người dân miền Tây đang rất cần những sản phẩm chung cư cao cấp hơn, hiện đại hơn, đa dạng tiện ích đẳng cấp, thời thượng, đủ hấp dẫn để họ thay đổi nơi ở mới.

Miền Tây đang đứng trước cơn khát sản phẩm chung cư cao cấp. Điều này đã làm cho thị trường bất động sản “áp lực” nguồn cung trước nhu cầu ở thực vô cùng lớn.