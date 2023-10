Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (18/10): Dự báo lợi nhuận quý III sụt giảm, vì sao cổ phiếu TCB được khuyến nghị mua?

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 17/10, diễn biến bất ngờ đã xảy ra vào phiên ATC (phiên giao dịch xác định giá đóng cửa), áp lực bán tăng đột biến khiến VN-Index lao dốc. Sắc đỏ phủ kín thị trường khi có tới 19/21 nhóm ngành quay đầu giảm giá. Hàng loạt nhóm ngành đều giảm sâu từ phân bón (-5,91%), hoá chất (-5,81%), xây dựng (-5,39%) và chứng khoán (-4,58%)…

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index rơi về mốc 1,121.65 điểm (-1,73%), giảm tới 19,77 điểm; HNX-Index giảm 6,43 điểm (-2,72%) còn 230,03 điểm trong khi UPCoM-Index cũng mất 0,76 điểm còn 86,6 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp với giá trị hơn 16.315 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HoSE chỉ trên 13.600 tỷ đồng.

VNDirect duy trì khuyến nghị khả quan cho TCB với giá mục tiêu cao hơn 43.400 đồng/CP, tương ứng tăng 33% so với giá hiện tại. Ảnh: Techcombank

Nhà đầu tư tạm thời hạn chế việc gia tăng thêm vị thế mua mới

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (18/10), các chuyên gia chứng khoán cho rằng, hiện tại mốc hỗ trợ 1.125 điểm đã bị phá vỡ nên tạm thời nhà đầu tư nên hạn chế việc gia tăng thêm vị thế mua mới.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư có thể hạn chế bán tháo và có thể mua vào tại nhịp giảm mạnh khi chỉ số VN-Index giảm về gần vùng 1.110 điểm.

Ngoài ra, Yuanta Việt Nam lưu ý các vị thế mua mới chỉ nên dành tỷ trọng thấp và chỉ tăng tỷ trọng cổ phiếu khi xu hướng ngắn hạn của thị trường xác nhận tăng.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì khuyến nghị, thời điểm hiện tại các nhà đầu tư nên chủ động thu gọn danh mục và cơ cấu lại các mã cổ phiếu theo hướng thay thế những mã cổ phiếu đã quay trở lại xu hướng giảm bằng những cổ phiếu thuộc các nhóm ngành vẫn đang nằm trong nền giá tích lũy và có yếu tố cơ bản như ngân hàng, điện, hàng tiêu dùng, đồng thời chỉ nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu từ 20-30%.

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) thì nhận định, về xu hướng, phiên giảm điểm ngày 17/10 khá tiêu cực, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.125 điểm, nên xác suất cao sẽ tiếp tục còn áp lực bán trong phiên hôm nay (18/10). Ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.085-1.096 điểm kỳ vọng sẽ là mốc ngăn cản sụt giảm của VN-Index.

"Chúng tôi đã khuyến nghị thận trọng mở vị thế mua thăm dò ở những cổ phiếu mạnh tại mốc hỗ trợ 1.125 điểm. Tuy nhiên, hiện tại mốc hỗ trợ trên đã bị phá vỡ, nên tạm thời hạn chế việc gia tăng thêm vị thế mua mới. Chờ thị trường test ngưỡng hỗ trợ mới 1.085-1.096 điểm mới quay lại vị thế mua", chuyên gia CSI khuyến nghị.

Trong năm 2023, VND kỳ vọng Techcombank có thể đạt lợi nhuận ròng xấp xỉ 18.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) thì nhận định, nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể tham gia mua vào.

Theo quan điểm của chuyên gia SHS, Uptrend trung hạn đã xác nhận kết thúc, thị trường cần vận động chặt chẽ lại để hình thành nền mới. Với nhà đầu tư ngắn hạn, VN-Index đang test lại đáy điều chỉnh và có thể hình thành đáy W, nên nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể tham gia nếu chỉ số kiểm định thành công đáy cũ và có tín hiệu phục hồi lại.

Nhà đầu tư trung, dài hạn thì nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại do khả năng cao thị trường sẽ đi vào vùng tích lũy lại.

Vì sao cổ phiếu TCB được khuyến nghị mua?

Phiên giao dịch hôm nay (18/10), Chứng khoán VNDirect (VND) đưa ra khuyến nghị mua với cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) với kỳ vọng tăng 33%.

Trước đó, SSI Research đã đưa ra dự báo lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt khoảng 5,7 - 5,9 nghìn tỷ đồng trong quý III/2023 (-12 đến -15% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, theo quan điểm đầu tư của VNDirect, kỳ vọng lợi nhuận ròng của Techcombank trong nửa cuối 2023 sẽ đạt xấp xỉ 9.400 tỷ đồng (tăng 6,4% so với cùng kỳ) do: Tín dụng tăng 14,1% so với đầu năm trong năm 2023 nhờ môi trường lãi suất thấp; và NIM đi ngang so với nửa đầu năm do các tác động trái chiều của môi trường lãi suất thấp trong nước trong khi Fed vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong năm 2023, VND kỳ vọng Techcombank có thể đạt lợi nhuận ròng xấp xỉ 18.400 tỷ đồng (giảm 8,8% so với cùng kỳ) nhờ kỳ vọng NIM và tăng trưởng tín dụng lần lượt là 3,9% và 14,1% so với đầu năm.

Trong năm 2024, lợi nhuận ròng sẽ tăng vọt lên xấp xỉ 28.500 tỷ đồng (tăng 55,1% so với cùng kỳ) nhờ NIM tăng lên 5,8% do lãi suất hồi tố từ chính sách hỗ trợ.

Từ đó, VND duy trì khuyến nghị khả quan cho TCB với giá mục tiêu cao hơn 43.400 đồng/CP, tương ứng tăng 33% so với giá hiện tại.

SSI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 1 năm là 65.000 đồng/CP.

Trong khi đó, Chứng khoán SSI thì dành khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QNS của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS).

Theo quan điểm đầu tư của SSI, trong 3 quý năm 2023, doanh thu thuần của QNS đạt 8 nghìn tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng 71%), lần lượt đạt 78% và 73% dự báo năm 2023 của SSI Research.

Riêng trong quý III, doanh thu thuần đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ, giảm 14% so với quý trước), và lợi nhuận trước thuế đạt 565 tỷ đồng (tăng 59% so với cùng kỳ, giảm 29% so với quý trước). Mặc dù tốc độ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ được duy trì nhưng lợi nhuận quý 3 giảm 29% so với quý trước, do cả mảng sữa đậu nành và mía đường đều giảm tốc.

"Chúng tôi hiện đang khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 1 năm là 65.000 đồng/CP", chuyên gia SSI Research khuyến nghị.