Du lịch đường thủy sẽ khởi sắc

Khắc phục điểm nghẽn giao thông thủy

Thành phố có mạng lưới sông, kênh dày đặc với 913km đường thủy, chia thành 101 tuyến, tương đương 50% mạng lưới giao thông đường bộ. Lợi thế này chưa được khai thác hiệu quả khi có tới 102/218 cầu có tĩnh không và khẩu độ thông thuyền không đảm bảo cho tàu bè đi lại.

Nhìn từ bán đảo Thanh Đa, cầu Bình Triệu 1 (nối quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức) hiện rất thấp so với cầu Bình Triệu 2, thành “vật cản” với tàu lớn lưu thông qua lại. Cũng vì tĩnh không thấp mà đường Tầm Vu chạy dưới dạ cầu Bình Triệu 1 chỉ đáp ứng lưu thông của ô tô con. Đây là vấn đề của lịch sử, vì cầu Bình Triệu 1 đã được xây từ khá lâu. Tương tự, cầu Bình Phước 1 (nối quận 12 với TP Thủ Đức) cũng có tĩnh không chỉ khoảng 6m, nên tàu lớn không qua được.

Đây là 2 cây cầu nằm trên tuyến đường thủy huyết mạch từ TP.HCM đi các tỉnh Đông Nam bộ và ngược lại. Do vậy mới đây, TP.HCM đã quyết định chi 245 tỷ để nâng tĩnh không của 2 cầu lên khoảng 7m. Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, dự kiến nguồn vốn đầu tư sẽ từ ngân sách TP.HCM và quý 1-2024 sẽ khởi công công trình, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Trong dài hạn, ông Bùi Hòa An cho biết, Sở GTVT sẽ lựa chọn những cây cầu khác nằm trên các tuyến đường thủy quan trọng nhưng có tĩnh không thấp để có kế hoạch nâng tĩnh không.