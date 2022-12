Giá gạo xuất khẩu neo ở mức 448 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay 8/12 tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang tại các địa phương. Hiện nếp tươi An Giang đang được thương lái thu mua ở mức 7.000 – 7.200 đòng/kg, giảm 400 đồng/kg; nếp Long An tuoi 7.850 – 8.000 đồng/kg, giảm 50 đồng /kg; OM 5451 6.400 – 6.600 đồng/kg, giảm 20 đồng/kg.

Đài thơm 8 6.800 – 6.900 đồng/kg; nàng hoa 9 6.900 – 7.200 đồng/kg; OM 18 6.700 - 7.000 đồng/kg; nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 – 7.900 đồng/kg; lúa IR 504 ở mức 6.200 – 6.300 đồng/kg; nàng hoa 9 6.600 – 6.800 đồng/kg; lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm cũng không có biến động. Hiện giá gạo nguyên liệu ở mức 9.300 – 9.400 đồng/kg; gạo thành phẩm 10.100 – 10.200 đồng/kg. Tương tự, với mặt hàng phụ phẩm,giá chững lại và có xu hướng đi ngang. Hiện giá tấm duy trì ổn định ở mức 9.600 đồng/kg; cám khô ở mức 8.500 – 8.600 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg – 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 – 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 – 15.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 19.000 đồng/kg; Gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; Nàng Hoa 17.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 20.000 đồng/kg; Cám 7.000 – 8.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ổn định, nguồn chủ yếu từ Campuchia. Riêng nguồn gạo OM 18 ít, nhà máy chào bán giá cao. Với mặt hàng lúa, lúa tươi về nhiều, giao dịch sôi động, giá lúa ở mức cao.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu chững lại và có xu hướng đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 448 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 433 USD/tấn.

Trong khi thị trường xuất khẩu gạo được các doanh nghiệp dự báo vẫn có nhiều điểm sáng, tại thị trường trong nước, ngành lúa gạo Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều bước chuyển mình thay đổi để hướng tới sản xuất cánh đồng mẫu lớn, chuyên nghiệp. Chất lượng gạo và giá dần tốt lên, thị trường theo đó cũng mở rộng hơn, đó là những tín hiệu tích cực mà thương hiệu gạo Việt làm được trong thời gian 2 - 3 năm qua.

Vềh lúa thu đông, hiện các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long gieo trồng được 649,2 nghìn ha, giảm 50,3 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước; đã thu hoạch được khoảng 401,9 nghìn ha với sản lượng đã thu hoạch đạt 2,23 triệu tấn. Dự kiến năng suất toàn vụ ước đạt 56 tạ/ha; sản lượng ước đạt 3,63 triệu tấn.

Về lúa đông xuân, các tỉnh phía Nam đã gieo cấy được 308,1 nghìn ha, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước và tập trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long . Tiến độ gieo trồng chậm do một số địa phương chỉ đạo lịch xuống giống muộn (Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang).

Bảng giá lúa gạo hôm nay 8/12

Chủng loại lúa/gạo Đơn vị tính Giá mua của thương lái (đồng) Tăng/giảm so với hôm qua (đồng) Đài thơm 8 kg 6.800 – 6.900 - OM 18 Kg 6.700 – 7.000 - Nàng hoa 9 Kg 6.900 – 7.200 - IR 504 Kg 6.200 – 6.300 - OM 5451 Kg 6.400 – 6.600 - Nếp An Giang (tươi) Kg 7.000 - 7.200 - Nếp Long An (tươi) Kg 7.850 - 8.000 - Nếp Long An (khô) Kg 9.000 - 9.200 - Nếp An Giang (khô) Kg 8.400 - 8.500 - Gạo nguyên liệu IR 504 Kg 9.400 - Gạo thành phẩm IR 504 Kg 10.200 - Tấm khô IR 504 kg 9.600 - Cám khô IR 504 kg 8.600 -

Theo Công Thương