Giá nhà vẫn tăng dù nhu cầu giảm

Nhu cầu tìm mua bất động sản quý III/2022 tại Hải Phòng ước giảm 19%, Đà Nẵng giảm 12%, Cần Thơ giảm 14%. Nguyên nhân khiến nhiều người ít quan tâm đến bất động sản thời điểm này cũng được báo cáo chỉ rõ. Theo đó, có đến 36% số người được hỏi cho biết rào cản lớn nhất là khách hàng lo sợ thị trường tiêu cực, 23% chia sẻ giao dịch không thể chốt thành công do bị hạn chế trong vay vốn để mua bất động sản , 19% nhận thấy trở ngại chính là giá bất động sản quá cao so với khả năng tài chính.

Điều đáng nói, trong bối cảnh này, giá rao bán nhà riêng lẻ tại một số địa phương miền Bắc vẫn tăng so với quý liền trước. Cụ thể, giá rao bán nhà riêng Bắc Giang ước tính tăng 61%, Quảng Ninh tăng 21%, Hải Phòng tăng 3%. Nhiều địa phương miền Nam như Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chứng kiến mặt bằng giá rao bất động sản thấp tầng (tính gộp đất, đất nền dự án và nhà riêng) tăng nhẹ so với quý II/2022, với mức tăng từ 1% - 11%. Tuy nhiên, nhu cầu tìm mua bất động sản thấp tầng ở các tỉnh này sụt giảm mạnh từ 19% đến 33%.

Nhiều người gặp khó khi mua nhà bởi trở ngại chính là giá bất động sản quá cao so với khả năng tài chính.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, mặc dù thanh khoản và mức độ quan tâm đối với bất động sản thấp tầng giảm xuống nhưng chỉ một số nhà đầu tư bị áp lực tài chính cần bán ra, còn lại phần lớn nhà đầu tư vẫn kỳ vọng cao ở phân khúc này, đặc biệt là những nhà đầu tư không bị áp lực dòng tiền. Do đó, giá rao bán không giảm mà thậm chí tăng nhẹ so với quý liền trước.

Cũng theo một khảo sát gần đây của Batdongsan.com.vn với hơn 500 thành viên trên thị trường bất động sản, hơn 34% ý kiến cho rằng hạn mức tín dụng sẽ được nới lỏng vào cuối năm 2022, 40% tin điều này sẽ diễn ra vào đầu năm 2023.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn có thể trong thời gian tới, Nhà nước sẽ chưa có động thái nới hạn mức tín dụng quá mạnh mẽ vì sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm soát lạm phát. “Kinh tế nước ta trong năm nay vẫn tăng trưởng tốt, Ngân hàng Thế giới (World Bank) ước tính Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,2%. Vì vậy sức ép cấp thêm hạn mức tín dụng để kích thích tăng trưởng không quá lớn. Nhà nước sẽ thiên về việc kiểm soát lạm phát thay vì đẩy mạnh tín dụng vào thị trường”, ông Nguyễn Quốc Anh nhận định.

Do đó, việc nới room tín dụng bất động sản có thể phải có tầm nhìn dài hạn hơn sang đến đầu năm 2023. Thị trường bất động sản quý IV/2022 vì thế có thể sẽ không có nhiều động lực thúc đẩy.