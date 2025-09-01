Giá rau xanh ở Hà Nội tăng gấp đôi sau chuỗi ngày mưa kéo dài

Sau mưa lớn kéo dài, giá rau xanh tăng cao

Những ngày vừa qua, Hà Nội và miền Bắc trải qua chuỗi ngày mưa kéo dài. Lượng mưa lớn và liên tục đã ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng thu hoạch rau xanh ngoài đồng, làm gián đoạn khâu vận chuyển và bảo quản. Hệ quả thấy rõ nhất là giá rau xanh đồng loạt tăng, tạo áp lực lên cả phía bán lẫn phía mua.

Khảo sát thực tế tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội cho thấy, những mặt hàng rau quen thuộc bán chạy nhưng giá không còn “mềm” như thường lệ. Dòng rau lá và hoa (cải, cải bó xôi, rau muống, rau mồng tơi, súp lơ xanh…) tăng giá gấp đôi so với khoảng thời gian trước đó.

Bà Hoàng Thị Lan tiểu thương chợ Đại Mỗ, cho biết: “Mấy hôm nay trời mưa dai dẳng, rau ngoài ruộng hỏng nhiều, hàng về ít nên giá tăng từng ngày, khoảng 30% so với trước.”

Tại chợ Cầu Giấy, anh Phạm Văn Dũng cũng chung nỗi niềm: “Người mua than phiền vì giá cao, nhưng nguồn cung ít, giá nhập vào tăng nên buộc tôi phải điều chỉnh giá bán. Nói thật với chị, giá tăng cao thế này chúng tôi cũng chẳng còn lời lãi vì nhập giá cao trong khi lượng bán ra lại rất chậm vì người dân thấy đắt họ mua ít hơn rất nhiều so với những ngày trước".

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ dân sinh, các mức giá đang được niêm yết và giao dịch như sau: Rau cải: 25.000 đồng/kg; Cải thảo: 17.000 – 20.000 đồng/kg; Rau muống: 10.000 – 18.000 đồng/bó; Bắp cải: 15.000 đồng/kg; Rau mồng tơi: 17.000 đồng/bó.

Trong khi đó, nhóm củ – quả như khoai tây, cà rốt, su hào không có nhiều biến động về giá. Lý do là các loại củ thường chịu mưa tốt hơn, ít hỏng lá, bảo quản – vận chuyển thuận lợi hơn so với rau lá. Vì vậy, trong những đợt thời tiết mưa dầm, giỏ hàng gia đình có xu hướng xoay trục sang nhóm củ nhiều hơn để giữ cân đối ngân sách.

Vì sao mưa kéo dài lại khiến rau tăng giá nhanh?

Thứ nhất, mưa làm giảm năng suất thu hoạch tức thời. Rau lá vốn “mỏng manh”, chỉ cần dính mưa – dập lá là tỷ lệ loại bỏ tăng, hiệu suất cân thương mại (tổng cân trừ phần hỏng) giảm. Nông hộ vì thế không thể cắt theo nhịp bình thường, khiến lượng hàng về chợ suy giảm.

Thứ hai, chi phí sau thu hoạch tăng. Từ rửa sạch bùn, nhặt bỏ lá dập, đóng gói kỹ đến bảo quản chống ẩm đều đội chi phí. Mỗi khâu tăng một ít, cộng lại thành mức tăng đáng kể ở giá bán lẻ.

Thứ ba, logistics “đội” giá. Đường trơn trượt, tắc tuyến, thời gian vận chuyển kéo dài… làm giảm vòng quay của xe hàng và tăng rủi ro hư hỏng. Các đầu mối phải tính vào giá để bù cho hao hụt và thời gian.

Thứ tư, tâm lý phòng thủ tồn kho của tiểu thương. Khi thấy hàng về ít, tiểu thương có xu hướng giữ giá, bán cầm chừng để kéo dài nguồn hàng trong ngày, vô hình trung làm giá khó hạ trong ngắn hạn.

5 gợi ý cho bà nội trợ trước giá rau tăng cao

Đa dạng giỏ hàng: Tăng tỷ trọng củ – quả ổn định giá (khoai tây, cà rốt, su hào) để bù cho lượng rau lá giảm.

Mua đủ dùng 1–2 ngày: Tránh mua nhiều rau lá khi trời còn mưa; chia nhỏ đơn để hạn chế héo úa, lãng phí.

Ưu tiên rau “chắc lá”: Chọn cải bẹ, cải chíp, bắp cải, súp lơ… thường đỡ dập hơn các loại lá mỏng.

Chế biến thông minh: Kết hợp rau lá + củ trong một món (xào, canh) để giảm lượng rau lá mà vẫn đủ chất xơ, vitamin.

Chọn khung giờ sớm: Đi chợ sớm giúp mua được hàng mới ít dập, giá ổn định hơn.